«Вертолеты России» досрочно поставили пять Ми-8АМТ по контракту с ГТЛК

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«Вертолеты России» передали очередную партию из пяти вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода. Тем самым досрочно выполнив обязательства перед Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК).

Новые машины предназначаются для авиакомпании «СКОЛ», которая будет эксплуатировать Ми-8АМТ на условиях лизинга. Вертолеты изготовлены в транспортном варианте, оснащены усиленной трансмиссией и бортовой стрелой с лебедкой СЛГ-300, наличие которой значительно расширяет их сферу применения.

Сотрудничество с ГТЛК позволяет создать комфортные условия для заказчиков, ускорить обновление вертолетного парка авиакомпаний и государственных служб в регионах России. Данный контракт предусматривает также поставку ГТЛК 6 Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода, четыре из них уже переданы заказчику. Кстати, подобное взаимодействие налажено с ГТЛК и в других сферах: лизинговые инструменты применяются при поставках оборудования для аэропортов, средств железнодорожного и водного транспорта.

Вертолет Ми-8АМТ изготовлен в транспортном варианте, оснащен двигателями ТВ3-117ВМ и усиленной трансмиссией. Надежную навигацию вертолета обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Вертолеты обеспечивают перевозку до 23 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.

Всего в рамках договора с ГТЛК в текущем году передано девять машин производства У-УАЗ, — сказал генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский. — Эксплуатантом вертолетов будет авиакомпания «СКОЛ», которая получает летную технику от ГТЛК в рамках лизингового соглашения. Во многих субъектах России вертолет не имеет альтернатив в качестве средства для эвакуации больных, проведения спасательных операций, доставки пассажиров и грузов.

По просьбе заказчика мы поставили на машины дополнительное оборудование. Воздушные суда оборудованы бортовой стрелой с лебедкой СЛГ-300, наличие которой значительно расширяет сферу применения вертолетов, а благодаря установленным дополнительным внешним топливным бакам увеличивается дальность полета.

Авиакомпания «СКОЛ» специализируется на грузовых и пассажирских авиаперевозках, работах по пожаротушению, авиационных работах не только в регионах России, но и на территории других стран. В дополнение к услугам, оказываемым предприятиям нефтегазового сектора, сейчас компания развивает новое направление — авиационные услуги в медицинских целях.

Вертолеты типа Ми-8АМТ надежны, обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональны и просты в эксплуатации и обслуживании, используются во всех климатических условиях в диапазоне температур от -50 до +50 градусов по Цельсию. Вертолеты постоянно модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач.