Ростех изготовил «косаток» для Магаданской области

© rostec.ru

Вертолеты 8МТВ-1 для компании «Авиация Колымы» выполнены в ливрее, повторяющей окрас китов-косаток.

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех изготовил два новых Ми-8МТВ-1 авиакомпании «Авиация Колымы». Техника получила эффектную ливрею, которая повторяет природный окрас китов-косаток. Машины построены Казанским вертолетным заводом в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК).

Косатки — один из неформальных символов Магадана. Морских животных можно часто увидеть в прибрежных водах региона. Вертолеты в образе китов уже стали фирменным знаком авиационного парка Магаданской области. В начале этого года «Авиация Колымы» уже получила два вертолета Ми-38 в такой же расцветке.

«Сегодня, помимо надежности и эксплуатационных характеристик, заказчики часто обращают внимание на внешний вид техники. Мы видим, что такие решения, как промышленный дизайн и эффектные ливреи, становятся все популярнее — это мировой тренд. Он находит отражение в новых продуктах, которые мы сразу проектируем с учетом моды, а также в технике, уже хорошо известной эксплуатантам. Один из примеров — новые Ми-8МТВ-1 в образе китов-косаток для Магаданской области. Это надежные, проверенные вертолеты, которые могут работать в экстремальных погодных условиях. В ближайшее время новые „восьмерки“ отправятся из Казани в Магадан своим ходом. Они преодолеют 6500 километров и пролетят над 11 городами России», — рассказали в Ростехе.

Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Они могут использоваться практически в любых климатических условиях. Новая техника будет выполнять транспортные и грузовые рейсы, медицинскую эвакуацию, участвовать в тушении пожаров, лесоохране, мониторинге окружающей среды и решать другие задачи.

«Мы совершим перелет силами двух экипажей с соответствующими остановками для дозаправок. Отмечу, что вертолеты серии Ми-8 — наши проверенные и надежные помощники — они находятся на безангарном хранении и просты в эксплуатации и обслуживании. В планах — оборудовать новые машины внешней подвеской и лебедочным устройством СЛГ-300, чтобы выполнять задачи по эвакуации с морских судов», — отметил генеральный директор авиакомпании «Авиация Колымы» Дмитрий Санакоев.

Вертолеты способны нести дополнительные наружные топливные баки емкостью 915 литров каждый. Это позволит увеличить максимальную дальность полета до 1050 км без дозаправки. Также грузовые кабины «восьмерок» можно оборудовать медицинскими модулями для санитарных рейсов. Кроме того, вертолеты получили улучшенное светотехническое оборудование, которое повышает безопасность полетов в сложных условиях.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈