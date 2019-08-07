Строительство еще трех станций Большого кольца метро началось в Москве

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Стартовали работы по строительству трех станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с пересадками на перспективные Бирюлевскую, Рублево-Архангельскую и Коммунарскую ветки.

При возведении станций Большой кольцевой линии уже сейчас закладываются конструктивные решения для строительства будущих радиальных линий. В проекты станций «Улица Народного Ополчения», «Кленовый Бульвар» и «Улица Новаторов» заложены конструкции пересадочных станций. Сейчас здесь ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций.

Создание такого задела впоследствии, при строительстве радиальных линий метро, позволит сэкономить силы и средства.

Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки планируется построить до конца 2027 года, Коммунарскую — до 2023 года.

Новые линии свяжут центральную часть города и отдаленные районы, не имеющие сегодня скоростного транспорта, улучшат транспортную ситуацию на вылетных магистралях столицы и кольцевых автодорогах.

БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. Первый участок БКЛ от «Петровского парка» до «Делового центра» открылся в феврале 2018 года. Полностью завершить строительство кольца планируется до конца 2023 года.

Как сообщалось, управляющей компанией по строительству новых линий и станций метро в столице выступает крупнейший строительно-инжиниринговый холдинг Москвы АО «Мосинжпроект». Кроме того, компания выступает заказчиком работ по возведению дорог, инфраструктурных и знаковых объектов.