Первый серийный большой гидрографический катер проекта 23370 Г заложили в Орехово-Зуево.

© ship.kampo.ru

На судостроительном производстве «КАМПО» 7 августа начали строительство первого серийного большого гидрографического катера проекта 23370 Г. Судно назвали «Александр Фирсов» (зав. № 502) приказом Главнокомандующего российским ВМФ в честь гидрографа капитан-лейтенанта, служившего в Великую Отечественную войну. Катер будет служить на Черноморском флоте.