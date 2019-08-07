Первый серийный большой гидрографический катер проекта 23370 Г заложили в Орехово-Зуево.
На судостроительном производстве «КАМПО» 7 августа начали строительство первого серийного большого гидрографического катера проекта 23370 Г. Судно назвали «Александр Фирсов» (зав. № 502) приказом Главнокомандующего российским ВМФ в честь гидрографа капитан-лейтенанта, служившего в Великую Отечественную войну. Катер будет служить на Черноморском флоте.
Читайте также...
- ЕРП перевезло свыше 1 млн. т. песка для Норникеля
- БГК «Александр Евланов» отправлен заказчику
- Пограничная служба ФСБ получила третий композитный катер «Рондо»
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!