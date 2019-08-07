Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

Первый серийный большой гидрографический катер проекта 23370 Г заложили в Орехово-Зуево.

 © ship.kampo.ru

На судостроительном производстве «КАМПО» 7 августа начали строительство первого серийного большого гидрографического катера проекта 23370 Г. Судно назвали «Александр Фирсов» (зав. № 502) приказом Главнокомандующего российским ВМФ в честь гидрографа капитан-лейтенанта, служившего в Великую Отечественную войну. Катер будет служить на Черноморском флоте.

Источник: http://www.ship.kampo.ru/zakladka-b...aficheskogo-katera-aleksandr-firsov

Судостроение и судоходство, Орехово_зуево, КАМПО, проект 23370Г, БГК.
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,