Резидент Свободного порта Владивосток открыл производство инновационных фасадных систем
Компания «МИРКОН» организовала проектирование и изготовление высококачественных оконных, дверных и фасадных систем из алюминия для поставок на строительные площадки Дальнего Востока. Инвестиционный проект резидент свободного порта Владивосток реализовал по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», вложив на начальном этапе 2 млн рублей.
Производственные цехи по выпуску алюминиевых светопрозрачных конструкций (окна, двери, витражи) инвестор разместил на территории Владивостока. В настоящее время на предприятии занято 8 человек, планируется увеличение количества рабочих мест до 27.
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