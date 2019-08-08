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Новые заводы и цеха

Резидент Свободного порта Владивосток открыл производство инновационных фасадных систем

 © minvr.ru

Компания «МИРКОН» организовала проектирование и изготовление высококачественных оконных, дверных и фасадных систем из алюминия для поставок на строительные площадки Дальнего Востока. Инвестиционный проект резидент свободного порта Владивосток реализовал по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», вложив на начальном этапе 2 млн рублей.

Производственные цехи по выпуску алюминиевых светопрозрачных конструкций (окна, двери, витражи) инвестор разместил на территории Владивостока. В настоящее время на предприятии занято 8 человек, планируется увеличение количества рабочих мест до 27.

 © minvr.ru
Источник: https://minvr.ru/press-center/news/23081/

Приморский край, Свободный порт Владивосток, производство
  • Нет аватара muscle
    08.08.1911:53:19

    Что же инновационного в алюминиевых окнах? Написали ИННОВАЦИИ и не раскрыли суть…

    #1148562
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      08.08.1912:52:55

      Просто такие изделия раньше не производились на Дальнем Востоке и их импортировали?

      #1148579
      • Нет аватара muscle
        08.08.1913:23:00

        Окна и двери изготавливаются по замерам. Импортировать их — бред.

        Само слово ИННОВАЦИЯ (как по мне синоним прорыву в методах/технологиях производства) вставляется куда не попадя, также как ранее происходило и происходит с нанотехнологиями.

        #1148594
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