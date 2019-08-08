В Якутии запущен новый птицеводческий цех
8 августа в АО «Якутская птицефабрика» открылся новый птицеводческий цех по содержанию кур-несушек и петухов родительского стада. Отсюда яйца, полученные от породной птицы, будут поступать в инкубатор, а вылупившиеся из них цыплята в цеха по выращиванию кур-несушек. Новый цех — своеобразный «родильный дом», где с самого начала закладывается качество будущего яйца.
«Родильный дом» — трёхъярусное клеточное оборудование для содержания родительского стада кур-несушек вместе с петухами в количестве 25 тысяч голов. Также установлена машина для сортировки яиц по весовым категориям. Производительность сортировальной машины 30000 штук яиц в час. Помимо этого, она может укладывать яйца в инкубационные лотки. С 23 августа родительское стадо цехов 13 и 14 начнут переезжать на новый цех.
«Якутская птицефабрика занимает лидирующие позиции в республике по производству яйца.
За первый квартал текущего года на птицефабрике было произведено 29,5 млн штук яиц, 102 тонны мяса, продано 146 тыс. голов живой птицы.
За прошлый год птицефабрика произвела около 62 млн яиц. И с расчетом реконструкции и открытия новых промышленных цехов объём производства яиц должен увеличиться до 100 млн.
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08.08.1919:45:41