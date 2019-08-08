В Якутии запущен новый птицеводческий цех

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8 августа в АО «Якутская птицефабрика» открылся новый птицеводческий цех по содержанию кур-несушек и петухов родительского стада. Отсюда яйца, полученные от породной птицы, будут поступать в инкубатор, а вылупившиеся из них цыплята в цеха по выращиванию кур-несушек. Новый цех — своеобразный «родильный дом», где с самого начала закладывается качество будущего яйца.

«Родильный дом» — трёхъярусное клеточное оборудование для содержания родительского стада кур-несушек вместе с петухами в количестве 25 тысяч голов. Также установлена машина для сортировки яиц по весовым категориям. Производительность сортировальной машины 30000 штук яиц в час. Помимо этого, она может укладывать яйца в инкубационные лотки. С 23 августа родительское стадо цехов 13 и 14 начнут переезжать на новый цех.

«Якутская птицефабрика занимает лидирующие позиции в республике по производству яйца.

За первый квартал текущего года на птицефабрике было произведено 29,5 млн штук яиц, 102 тонны мяса, продано 146 тыс. голов живой птицы.

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За прошлый год птицефабрика произвела около 62 млн яиц. И с расчетом реконструкции и открытия новых промышленных цехов объём производства яиц должен увеличиться до 100 млн.