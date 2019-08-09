Компания ДиПОС запустила линию по изготовлению пресованного настила

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Верхневолжский СМЦ в Иванове ввел в эксплуатацию итальянскую линию по производству прессованного настила.

Оборудование установлено в новом цехе, который был открыт в мае этого года. К 2020 г. здесь планируется запустить ванну горячего цинкования для нанесения защитного покрытия на сварные настилы и металлоконструкции сложных и нестандартных форм. В итоге цикл производства металлопродукции станет замкнутым: от выпуска настила до отгрузки потребителю.

Прессованный настил представляет собой конструкцию, производимую по технологии холодной запрессовки связующих полос в полосы несущие под давлением свыше 100 т. Он изготавливается из горячекатаной, холоднокатаной и нержавеющей стали. Это универсальный продукт, который находит свое применение в строительстве, сельском хозяйстве, а также в химической, металлургической и судостроительной отрасли, в нефтегазовой и автомобильной промышленности. Также настил широко используются при обустройстве городских и загородных сооружений.

Новый продукт имеет ряд преимуществ: высокие показатели взломостойкости, износостойкости, прочности, простота эксплуатации, эстетичность внешнего вида. При этом конструкции из прессованного настила визуально эстетичны.

Выпуск прессованного настила стал очередным этапом непрерывного развития компании ДиПОС в целом и Верхневолжского СМЦ в частности.