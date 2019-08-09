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Производство

Компания ДиПОС запустила линию по изготовлению пресованного настила

1331565365039_orig.jpeg1331565365039_orig.jpeg © www.metalinfo.ru

Верхневолжский СМЦ в Иванове ввел в эксплуатацию итальянскую линию по производству прессованного настила.

Оборудование установлено в новом цехе, который был открыт в мае этого года. К 2020 г. здесь планируется запустить ванну горячего цинкования для нанесения защитного покрытия на сварные настилы и металлоконструкции сложных и нестандартных форм. В итоге цикл производства металлопродукции станет замкнутым: от выпуска настила до отгрузки потребителю.

Прессованный настил представляет собой конструкцию, производимую по технологии холодной запрессовки связующих полос в полосы несущие под давлением свыше 100 т. Он изготавливается из горячекатаной, холоднокатаной и нержавеющей стали. Это универсальный продукт, который находит свое применение в строительстве, сельском хозяйстве, а также в химической, металлургической и судостроительной отрасли, в нефтегазовой и автомобильной промышленности. Также настил широко используются при обустройстве городских и загородных сооружений.

Новый продукт имеет ряд преимуществ: высокие показатели взломостойкости, износостойкости, прочности, простота эксплуатации, эстетичность внешнего вида. При этом конструкции из прессованного настила визуально эстетичны.

Выпуск прессованного настила стал очередным этапом непрерывного развития компании ДиПОС в целом и Верхневолжского СМЦ в частности.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/110427

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ДиПОС , СМЦ , Верхневолжский СМЦ , Сервисные металлоцентры России
  • Clausson Clausson
    09.08.1917:35:45

    ДиПос вообще молодцы!

    Правда это состоялось еще в середине июля. Для тех кто не в курсе, что это за продукт вот фотка:

     © radikal.ru]

     © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Clausson~17:40 09.08.19
    #1148851
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