Ивановский «ДиПОС» открыл новое металлообрабатывающее производство полного цикла
В Ивановской области при поддержке государства компания «ДиПОС» открыла новое высокотехнологичное металлообрабатывающее производство. Проект реализован в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) с Минпромторгом России и правительством региона.
Общий объём инвестиций составил 2,3 миллиарда рублей.
На предприятии построен новый производственный комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров, где налажен полный цикл изготовления решётчатых настилов, гнутого швеллера и стеллажных систем. Создано более 50 новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Руководство «ДиПОСа» сообщило, что предприятие уже заключило крупный контракт на поставку стеллажной продукции для одной из онлайн-платформ. Поставки будут идти до мая 2026 года, а задействованные линии будут работать практически круглосуточно.
В Ивановской области заключено уже три специнвестконтракта с предприятиями разных отраслей. На стадии подписания четвертый специнвестконтракт для нового завода по выпуску дорожно-строительной техники компании «Профессионал».
