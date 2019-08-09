В Ленинградской области запустили новую линию строительных материалов

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9 августа в г. Сертолово Всеволжского районе Лениградской области состоялся запуск новой линии по производству газобетона на «Сертоловском газобетонном заводе».

Новая линия «Сертоловского газобетонного завода» — это современное автоматизированное производство. Ее мощности позволят выпускать до 1,3 тысячи м3 газобетона в сутки

Общий объём выпуска составит 560 тыс. м3 газобетонных блоков в год, что позволит стать «Группе ЛСР» крупнейшим производителем газобетона на Северо-Западе.

Инвестиции в проект составили 1,8 млрд рублей.

«Сертоловский Газобетонный Завод» «Группы ЛСР" — крупнейшее предприятие в СЗФО, выпускающее блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения. Строительные материалы применяются как в коммерческом, так и в частном строительстве. Суммарный выпущенный объем газобетона уже превысил 3 000 000 м³ - самый большой накопленный итог среди российских предприятий. Сейчас на заводе «ЛСР. Стеновые» в Сертолово работают 230 местных жителей.

Как сообщил главный механик «ЛСР. Стеновые» Владимир Гвоздев, строительство новой линии СГЗ площадью 11 тыс. м2 началось весной прошлого года. Теперь на заводе, расположенном на площади 28 га, функционирует две производственных линии.

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