Компания «ЛАБ Индастриз» открыла производство монтажных пен на своём заводе в Тосно.

Сейчас производственная линия готова выпускать около 200 тыс. баллонов монтажной пены в месяц. При росте спроса и полной загрузке она может производить до 10 млн баллонов в год.

Объём инвестиций в проект составил 450 млн руб.

С запуском предприятия созданы 20 дополнительных рабочих мест.

На предприятии производится более 500 наименований продукции и планируется дальнейшее расширение ассортимента. Компания выпускает монтажные пены на основе собственных рецептур под торговыми марками «Макрофлекс», «Церезит», «Момент», «Экон».

Завод в Тосно — одно из крупнейших производственных предприятий компании «ЛАБ Индастриз». Там выпускают промышленные и бытовые клеи, а также сухие строительные смеси. Объем производства — 175 тысяч тонн готовой продукции в год.

Новая линия будет выпускать широкий ассортимент продукции. Разработчики пены фокусировались на том, чтобы она обеспечивала все запросы российского потребителя. «Основные задачи — это максимизация линейного выхода (количество швов, которые можно запенить из одного баллона), снижение вторичного расширения и давления при расширении, что гарантирует предсказуемость поведения пены и отсутствие деформации в монтажном шве, а также улучшение временных характеристик, — пояснила Юлия Бодюл. — Что касается последнего — наши пены „быстрые“, их можно резать через достаточно короткое время. А значит, монтажник раньше приступит к следующему этапу установки, допустим, окна».

Новая продукция будет использоваться при установке окон и дверей, общестроительных работах — заполнение трещин, пустот в стенах и крышах, межпанельных швов и т. д.

Новая продукция пойдёт во все регионы страны от Калининграда до Владивостока.

