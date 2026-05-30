В Тосно Ленинградской области запущено производство монтажной пены
Компания «ЛАБ Индастриз» открыла производство монтажных пен на своём заводе в Тосно.
Сейчас производственная линия готова выпускать около 200 тыс. баллонов монтажной пены в месяц. При росте спроса и полной загрузке она может производить до 10 млн баллонов в год.
Объём инвестиций в проект составил 450 млн руб.
С запуском предприятия созданы 20 дополнительных рабочих мест.
На предприятии производится более 500 наименований продукции и планируется дальнейшее расширение ассортимента. Компания выпускает монтажные пены на основе собственных рецептур под торговыми марками «Макрофлекс», «Церезит», «Момент», «Экон».
Завод в Тосно — одно из крупнейших производственных предприятий компании «ЛАБ Индастриз». Там выпускают промышленные и бытовые клеи, а также сухие строительные смеси. Объем производства — 175 тысяч тонн готовой продукции в год.
Новая линия будет выпускать широкий ассортимент продукции. Разработчики пены фокусировались на том, чтобы она обеспечивала все запросы российского потребителя. «Основные задачи — это максимизация линейного выхода (количество швов, которые можно запенить из одного баллона), снижение вторичного расширения и давления при расширении, что гарантирует предсказуемость поведения пены и отсутствие деформации в монтажном шве, а также улучшение временных характеристик, — пояснила Юлия Бодюл. — Что касается последнего — наши пены „быстрые“, их можно резать через достаточно короткое время. А значит, монтажник раньше приступит к следующему этапу установки, допустим, окна».
Новая продукция будет использоваться при установке окон и дверей, общестроительных работах — заполнение трещин, пустот в стенах и крышах, межпанельных швов
Новая продукция пойдёт во все регионы страны от Калининграда до Владивостока.
