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Спортивные объекты

В Сузунском районе Новосибирска состоялось открытие нового спортивного комплекса

 © novosibirsk.bezformata.com

В рабочем поселке Сузун открылся спортивный комплекс с универсальным игровым залом. Строительство началось в 2018 году.Региональный проект «Спорт — норма жизни» реализуется в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Демография».

В новом спортивном комплексе будут тренироваться воспитанники местной детско-юношеской спортивной школы. Здесь можно развивать различные виды спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол и многие другие.

Стоимость работ составила чуть более 90 млн рублей, выделенных из федерального и областного бюджетов. Улучшение материальной базы района, включающей бассейн и новый физкультурно-оздоровительный комплекс, на этом не остановится. Кроме реконструкции стадиона сейчас решаются вопросы строительства крытой хоккейной коробки.
Источник: http://novosibirsk.bezformata.com/l...ogo-sportivnogo-kompleksa/78223224/

спортивные объекты, Новосибирская область
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