Судно «Академик Примаков» успешно завершило сейсморазведочные 3D работы на шельфе Великобритании

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АО «Севморнефтегеофизика» (СМНГ, дочернее предприятие АО «Росгеология») по контракту с компанией Spectrum выполнило сейсморазведочные работы 3D на объекте в Северном море на шельфе Великобритании в объеме 1330 кв. км. Исследования проводило научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Примаков» в июне-июле 2019 г.

Представитель заказчика отметил высокий профессионализм и эффективность экипажа, а также соответствие работ стандартам качества и требованиям в области безопасности и охраны окружающей среды, применяемым в Великобритании.

НИС «Академик Примаков», которое работает в составе флота АО «СМНГ» с 2017 года, может буксировать до 14 сейсмокос, имеет высокую автономность, способно работать в удаленных акваториях. Судно оснащено современным вычислительным комплексом для экспресс-обработки первичных геофизических данных и навигационно-геофизическим комплексом Q-Marine. В полевые сезоны 2017-2018 годов НИС «Академик Примаков» выполняло работы на шельфе Марокко и в Карском море, по результатам которых подтвердило высокую производительность судна и качество полученных геофизических данных.

АО «Севморнефтегеофизика» — крупнейшая морская геофизическая компания в России. Предприятие ведет свою историю с 1979 г. Используя передовые технологии и современное оборудование, «Севморнефтегеофизика» предоставляет широкий спектр услуг по всему миру, реализуя морские сейсморазведочные работы 2D/3D, цифровую обработку сейсмических данных, комплексную интерпретацию геолого-геофизических материалов.