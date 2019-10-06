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Российские проекты за рубежом

Судно «Академик Примаков» успешно завершило сейсморазведочные 3D работы на шельфе Великобритании

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АО «Севморнефтегеофизика» (СМНГ, дочернее предприятие АО «Росгеология») по контракту с компанией Spectrum выполнило сейсморазведочные работы 3D на объекте в Северном море на шельфе Великобритании в объеме 1330 кв. км. Исследования проводило научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Примаков» в июне-июле 2019 г.

Представитель заказчика отметил высокий профессионализм и эффективность экипажа, а также соответствие работ стандартам качества и требованиям в области безопасности и охраны окружающей среды, применяемым в Великобритании.

НИС «Академик Примаков», которое работает в составе флота АО «СМНГ» с 2017 года, может буксировать до 14 сейсмокос, имеет высокую автономность, способно работать в удаленных акваториях. Судно оснащено современным вычислительным комплексом для экспресс-обработки первичных геофизических данных и навигационно-геофизическим комплексом Q-Marine. В полевые сезоны 2017-2018 годов НИС «Академик Примаков» выполняло работы на шельфе Марокко и в Карском море, по результатам которых подтвердило высокую производительность судна и качество полученных геофизических данных.

АО «Севморнефтегеофизика» — крупнейшая морская геофизическая компания в России. Предприятие ведет свою историю с 1979 г. Используя передовые технологии и современное оборудование, «Севморнефтегеофизика» предоставляет широкий спектр услуг по всему миру, реализуя морские сейсморазведочные работы 2D/3D, цифровую обработку сейсмических данных, комплексную интерпретацию геолого-геофизических материалов.
Источник: http://www.rosgeo.com/ru/content/ro...morazvedku-na-shelfe-velikobritanii

Севморнефтегеофизика
  • Akimich Akimich
    06.10.1917:14:43

    Надеюсь, копии сведений шельфа Великобритании были переданы в ведомство, которым Евгений Максимович руководил, в СВР?

    #1163292
    • Александр Ермаков
      06.10.1920:19:03

      дУМАЮ, ЧТО ПЕРЕДАДУТ. Работа такая правильная.

      #1163319
    • Нет аватара chuma
      07.10.1905:05:51

      Обычно заказчик внимательно следит за полученными данными, и их уничтожением с жестких дисков после завершения контракта.

      #1163381
      • Akimich Akimich
        07.10.1907:48:20

        Ну так судно названо именем руководителя СВР, что обязывает…

        #1163389
      • Нет аватара GreyK
        07.10.1919:18:24

        А что делают заказчики со свидетелями вообще страшно представить. В общем выглядит примерно так: «Ужас, смерть, шок, понос…».

        #1163595
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