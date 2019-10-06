«Проект-техника» представила полноценный командный центр в контейнерном исполнении

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Специалисты «Проект-техники» создали командно-штабной модуль на базе кузова-контейнера переменного объема, который в развернутом состоянии имеет внутреннюю площадь около 50 кв. метров.

На форуме «Армия-2019» был представлен один из вариантов исполнения: командный пункт оперативного уровня. В интерьер модуля интегрированы рабочие места для военного руководства, экраны для видеоконференцсвязи, широкоформатный принтер, рабочее место планшетиста. При необходимости на командном пункте можно развернуть любое дополнительное оборудование, которое потребуется для оперативного планирования, принятия решений и доведения их до личного состава в полевых условиях.

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Председатель наблюдательного совета корпорации Калашян Шавасп Вачикович рассказал корреспонденту Mil.Press Военное, что сценариев применения модулей множество. На базе модульных комплексов можно развернуть даже крупный госпиталь.

«Комплексы позволяют из отдельных модулей компоновать целые городки, командные пункты любого уровня — от ротного до окружного. Можно собрать большой полноценный госпиталь с современным оборудованием для хирургии и реанимации» — рассказал председатель правления корпорации.

Для работы военных специалистов в комфортных условиях конструкторы «Проект-техники» смонтировали в модуле системы жизнеобеспечения. Они регулируют, например, температуру и освещение. Также в модуле имеется энергосеть для подключения стороннего оборудования.Время развертывания модуля — 20 минут.

Другое изделие корпорации, представленное на форуме «Армия-2019″ - кузов-контейнер арктического исполнения. В нем также налажены энергосистема, системы жизнеобеспечения, системы обработки и передачи данных.

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Кузов-контейнер в арктическом исполненииMil.Press Военное, Андрей СергеевАрктический кузов-контейнер выполнен в постоянном объеме и, в соответствии с задачами, имеет более высокую теплоэффективность.

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Интерьер кузова-контейнера в арктическом исполненииMil.Press Военное, Андрей СергеевТретьим изделием, представленным корпорацией на военно-техническом форуме „Армия-2019″, стала ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КС1.

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Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КС1Mil.Press Военное, Андрей Сергеев"КС“ в аббревиатуре расшифровывается как „колесная средняя“. Существуют также легкий и тяжелый тип таких машин.РЭМ-КС1 оснащена краном-манипулятором и сцепным устройством для эвакуации поврежденной техники. Для ремонта в ней есть сварочное, слесарное, зарядное и другое оборудование."Минобороны применило новый подход к эвакуации и ремонту техники. Раньше эти функции были разделены между отдельными типами техники. Теперь совмещены, — раскрывает конструктивную идеологию машины Шавасп Калашян. — У экипажа РЭМ-КС1 есть возможность принять решение о том, как поступить с техникой непосредственно на месте. Если диагностика показала, что ремонт возможен, то на борту есть для этого все необходимое. Если невозможен, то можно отбуксировать транспорт методом полупогрузки или буксировки».Также существует исполнение машины РЭМ-КС с дополнительной защитой кабины.

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