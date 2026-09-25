АвтоВАЗ запустил серийное производство кроссоверов Лада «Азимут»

Вседорожник будут выпускать с двумя типами силовых установок — усовершенствованными атмосферными двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра. Первый двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач, второй — с вариатором. Привод у машины только передний.Взамен Лада «Азимут» предлагает возможность выбора режимов движения, внушительный дорожный просвет в 208 миллиметров и колёса диаметром от 16 до 18 дюймов.

Ожидается, что до конца 2026 года АвтоВАЗ соберёт несколько тысяч товарных экземпляров кроссовера. Примечательно, что в этот же день 25 сентября, но 2015 года была запущена массовая сборка Лада «Веста».

О модернизированных силовых агрегатах предприятие рассказывало в середине лета. Отдачу моторов довели до 120 л.с. и 154 Нм и 135 л.с. и 175 Нм соответственно, при этом утверждается, что одновременно с повышением мощности двигатели стали экономичнее. В будущем АвтоВАЗ рассчитывает укомплектовать Azimut турбированным мотором объёмом 1,5 литра мощностью порядка 150 л.с. Кроме того, АвтоВАЗ работает, как ранее заявлял глава компании Максим Соколов, над гибридной версией кроссовера с 395-сильной силовой установкой и полным приводом.

Платформа: Кроссовер построен на глубоко модернизированной и усиленной базе модели Лада «Веста».

Детали: Специалисты создали почти одну тысячу новых и усовершенствованных компонентов (около 996 оригинальных деталей и узлов), включая кузовные панели, элементы шасси, светотехнику и детали салона.

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По словам директора проекта Lada Azimut Николая Фофанова, кроссовер предложат в трех уровнях оснащения. При этом новинка получит ряд функций, ранее недоступных на серийных автомобилях АвтоВАЗа. В список нового для марки оборудования вошли панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, электрические регулировки сидений и поворотная шайба выбора режимов движения. Также предусмотрен обогрев передних боковых стекол.