Sollers S9 стал серийным

Группа «Соллерс» 24 сентября запустила серийное производство нового рамного внедорожника S9, который создан на модифицированной базе пикапа Sollers ST9/JAC T9.
Новинка разработана специально для РФ, техническое задание по созданию внедорожника верстал «Соллерс», затем большая часть работ велась в Китае, в инженерном центре JAC Motors. Отдельные работы по НИОКР выполняли в России, силами НТЦ УАЗа и «Соллерса», а также при участии МГТУ имени Баумана.
Производственный план предполагает выпуск до пяти тысяч новых внедорожников в год.
Изготовление большей части кузовных панелей S9 ведется в России, на новом штамповом производстве, которое создали на УАЗе. Выпуск самих автомобилей также идет в Ульяновске, со сваркой и окраской кузовов и рам.
Первые выпущенные внедорожники будут подвергать тщательной проверке на качество — чтобы в дальнейшем не было проблем с машинами для клиентов.
Габаритные длина, ширина и высота внедорожника — 5200, 1965 и 1810 мм (по рейлингам — 1885 мм). Колесная база — 3090 мм.
Отгрузка машин в сбытовую сеть стартует в декабре.
Модель сразу будет предлагаться с бензиновым или дизельным турбомотором объемом 2,0 л. В первом случае мощность — 200 л.с., а крутящий момент — 380 Нм, во втором — 143 л.с. и 410 Нм.
Оба ДВС сочетаются с 8-ступенчатой автоматической КП с гидротрансформатором, привод полный.
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