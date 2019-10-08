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Энергетика и ТЭК

На Ставрополье построили четвертую очередь Старомарьевской солнечной электростанции

 © stavminprom.ru

В Грачевском районе Ставропольского края построили четвертую очередь Старомарьевской солнечной электростанции солнечной электростанции стоимостью 1,6 млрд рублей. Построенная очередь получила название «Красная». Ее мощность составляет 12,5 МВт, что позволит увеличить суммарную мощность всех комплексов Старомарьевской СЭС до 50 МВт.

«Красная» расположена на площади более 65 га. На территории установлен 991 металлический каркас, на которых размещено 43,6 тыс. фотоэлектрических модулей. Мощность солнечных панелей наземного типа составляет 0,27 — 0,31 кВт. За преобразование постоянного электрического тока в переменный ток частотой 50 Гц отвечают 4 блочно-модульных инверторных станции.

 © stavminprom.ru

Окончание строительства Старомарьевской солнечной электростанции планируется в середине 2020 года. Строительство объекта ведет компания «Солар Систем». Общая мощность Старомарьевской СЭС составит 100 МВт. Объект будет состоять из 7 участков.
Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2019/464593.htm

альтернативная энергетика, Ставропольский край
  • Veselo Zhyvem Veselo Zhyvem
    08.10.1920:27:53

    Бесполезная трата денег…"Зеленая плесень" не нужна. Ладно хоть там есть мощная ГРЭС для компенсации пилы, но за эти можно было построить что-то более полезное.

    #1163894
  • Нет аватара Dedal10
    08.10.1921:34:36

    Есть ли инфа, какпя цена киловата получается? В Европе они все дотационные, потому что дорого получается.

    #1163916
  • Vadim Orlov
    09.10.1901:57:58

    За чей счет банкет?

    #1163970
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