На Ставрополье построили четвертую очередь Старомарьевской солнечной электростанции

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В Грачевском районе Ставропольского края построили четвертую очередь Старомарьевской солнечной электростанции солнечной электростанции стоимостью 1,6 млрд рублей. Построенная очередь получила название «Красная». Ее мощность составляет 12,5 МВт, что позволит увеличить суммарную мощность всех комплексов Старомарьевской СЭС до 50 МВт.

«Красная» расположена на площади более 65 га. На территории установлен 991 металлический каркас, на которых размещено 43,6 тыс. фотоэлектрических модулей. Мощность солнечных панелей наземного типа составляет 0,27 — 0,31 кВт. За преобразование постоянного электрического тока в переменный ток частотой 50 Гц отвечают 4 блочно-модульных инверторных станции.

© stavminprom.ru

Окончание строительства Старомарьевской солнечной электростанции планируется в середине 2020 года. Строительство объекта ведет компания «Солар Систем». Общая мощность Старомарьевской СЭС составит 100 МВт. Объект будет состоять из 7 участков.