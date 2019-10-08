Новый вертолет для нужд санавиации получили медики Дагестана

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Министерство здравоохранения Дагестана по нацпроекту «Здравоохранение» получило новый вертолет Ми-8АМТ, оснащенный современным медицинским модулем.

Вертолет, который способен совершать полеты на дальние расстояния без дозаправки, оснащен современным медицинским модулем, в том числе реанимационным оборудованием. Это позволит врачам прямо на борту оказывать экстренную медицинскую помощь, как взрослым, так и маленьким детям, и осуществлять их эвакуацию из отдаленных сел.

Дагестан вошел в число 49 регионов, которые в этом году участвуют в программе по развитию санитарной авиации. Данная программа направлена на значительное увеличение количества вылетов и повышение доступности медицинской помощи, в том числе экстренной и высокотехнологичной, в первую очередь для жителей отдаленных районов. Полеты в основном будут осуществляться на деньги, выделенные в рамках проекта развития санитарной авиации — 85%, остальные 15% - за счет средств регионального бюджета.