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В Новосибирской области модернизирован молочный комплекс ООО «Толмачевское». Предприятие оснастили современным оборудованием. На предприятие были завезены коровы голштинской породы.

В 2018 году ООО «Толмачевское» получило субсидии в размере 3,2 млн рублей, в том числе 1,657 млн рублей было направлено из областного бюджета на поддержку племенного животноводства, возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования, социально-инженерное обустройство, и 1,545 млн рублей из федерального бюджета — на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

ООО «Толмачевское» реализует инвестпроект по модернизации молочного животноводческого комплекса на 740 голов КРС в селе Красноглинное Новосибирского района. Проект предполагает реконструкцию существующих зданий коровников с беспривязно-боксовым содержанием коров, реконструкцию зданий телятников для выращивания ремонтных тёлок; модернизацию оборудования для систем доения, приготовления и раздачи кормов. Модернизация комплекса позволяет увеличить количество мест на ферме в два раза (с 370 до 740 голов), а объем молока — с 3,1 до 7 тысяч тонн в год.

© nso.ru

© nso.ru

© nso.ru

© nso.ru