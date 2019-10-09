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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Новосибирской области модернизирован молочный комплекс ООО «Толмачевское»

 © nso.ru

В Новосибирской области модернизирован молочный комплекс ООО «Толмачевское». Предприятие оснастили современным оборудованием. На предприятие были завезены коровы голштинской породы.

В 2018 году ООО «Толмачевское» получило субсидии в размере 3,2 млн рублей, в том числе 1,657 млн рублей было направлено из областного бюджета на поддержку племенного животноводства, возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования, социально-инженерное обустройство, и 1,545 млн рублей из федерального бюджета — на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

ООО «Толмачевское» реализует инвестпроект по модернизации молочного животноводческого комплекса на 740 голов КРС в селе Красноглинное Новосибирского района. Проект предполагает реконструкцию существующих зданий коровников с беспривязно-боксовым содержанием коров, реконструкцию зданий телятников для выращивания ремонтных тёлок; модернизацию оборудования для систем доения, приготовления и раздачи кормов. Модернизация комплекса позволяет увеличить количество мест на ферме в два раза (с 370 до 740 голов), а объем молока — с 3,1 до 7 тысяч тонн в год.

 © nso.ru

 © nso.ru

 © nso.ru

 © nso.ru
Источник: https://www.nso.ru/news/37999

Новосибирская область, производство молока, КРС
  • Великоросс Великоросс
    09.10.1902:33:21

    В Новосибирске модернизировали агрохолдинг «Толмачёвский"

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Великоросс~02:33 09.10.19
    #1163975
  • Нет аватара равлик
    09.10.1918:44:56

    А куда подевались наши родимые коровки холмогорской породы?

    #1164143
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