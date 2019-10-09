Як-152 успешно прошел испытания на прочность конструкции

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По словам заместителя начальника отделения статической и тепловой прочности ЦАГИ Михаила Лимонина «При натурных испытаниях конструкция самолета Як-152 успешно выдержала все положенные нагрузки. Замечания, которые мы предоставили конструкторам по результатам прочностных исследований, были учтены. Это позволило нам снять с самолета ограничения по весу, скорости и величине перегрузок».

Испытания Як-152 проходили в ЦАГИ в 2017-2018 гг. На подготовительном этапе прочнисты института спроектировали и смонтировали системы нагружения, подготовили информационно-измерительное оборудование и систему автоматического управления нагружением. Затем были последовательно испытаны крыло, фонарь кабины пилотов, фюзеляж, механизация крыла, опоры шасси, узлы навески двигателя, узлы крепления кресел пилотов и двигателя, проводка управления, вертикальное и горизонтальное оперение. На каждом этапе прочностного эксперимента специалисты ЦАГИ доводили приложенные усилия сначала до эксплуатационной, а затем до расчетной (то есть предельной) величины и измеряли напряжения и деформации, возникающие в конструкции. Конструкция показала соответствие отечественным стандартам и в испытаниях не получила преждевременных разрушений и опасных остаточных деформаций.