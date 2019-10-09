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Авиация

Як-152 успешно прошел испытания на прочность конструкции

 © www.tsagi.ru

По словам заместителя начальника отделения статической и тепловой прочности ЦАГИ Михаила Лимонина «При натурных испытаниях конструкция самолета Як-152 успешно выдержала все положенные нагрузки. Замечания, которые мы предоставили конструкторам по результатам прочностных исследований, были учтены. Это позволило нам снять с самолета ограничения по весу, скорости и величине перегрузок».

Испытания Як-152 проходили в ЦАГИ в 2017-2018 гг. На подготовительном этапе прочнисты института спроектировали и смонтировали системы нагружения, подготовили информационно-измерительное оборудование и систему автоматического управления нагружением. Затем были последовательно испытаны крыло, фонарь кабины пилотов, фюзеляж, механизация крыла, опоры шасси, узлы навески двигателя, узлы крепления кресел пилотов и двигателя, проводка управления, вертикальное и горизонтальное оперение. На каждом этапе прочностного эксперимента специалисты ЦАГИ доводили приложенные усилия сначала до эксплуатационной, а затем до расчетной (то есть предельной) величины и измеряли напряжения и деформации, возникающие в конструкции. Конструкция показала соответствие отечественным стандартам и в испытаниях не получила преждевременных разрушений и опасных остаточных деформаций.
Источник: http://www.tsagi.ru/pressroom/news/4551/

  • fram
  • 7
Як-152, ЦАГИ, Жуковский
  • Нет аватара termometrix
    09.10.1920:33:52

    Ну двигатель наша разработка,наш инженер из Германии сделал его,но вернулся здесь,производство поскольку знаю локализовано у нас.Хотя германцы не

    вводили ограничения,но на всякий случай.

    Ждем когда Капанина и Мамистов и другие наши асы начнуть пилотировать этот красавец.

    Отредактировано: termometrix~21:25 09.10.19
    #1164181
    • Clausson Clausson
      09.10.1921:18:52

      Слышал что этот же двигатель собирались ставить на БПЛА «Альтаир»?

      #1164195
    • Ил ПБ Ил ПБ
      09.10.1922:42:48

      На соревнованиях — вряд ли. Разве что на показательных выступлениях. Это все-таки не спортивный самолет.

      #1164209
    • Нет аватара Инженер2015
      09.10.1923:02:10

      наш инженер из Германии сделал его,но вернулся здесь,производство поскольку знаю локализовано у нас

      это конечно круто, что хорошие умы становятся более востребованны в РФ чем в ФРГ.

      но действительно ли движок не зависим от западных капризов?

      #1164211
      • Комментарий удален
      • Нет аватара termometrix
        10.10.1900:48:25

        Двигатель для Як-152 локализировали в России

        17 Апреля 2018

        Минобороны сможет получить учебно-тренировочные самолёты первоначального обучения Як-152 с российскими двигателями. Компания «Руссо-Балт» локализовала производство немецкой силовой установки RED-A03T, сообщили Mil.Press Военное на предприятии.

        Журнал военное.рф

        «Производство дизельного RED-A03T полностью локализировано в России. Мы готовы производить двигатели в соответствии с производственным планом корпорации «Иркут», — сообщили в компании «Руссо-Балт».

        Разработчик двигателя, Владимир Райхлин, закончил Казанский авиационный институт по специальности инженера авиадвигателей. После института некоторое время проработал на ВАЗе. В начале 2000-х годов в Германии основал компанию RED (Raikhlin Engine Development).

        Разработанный для Як-152 12-цилиндровый V-образный четырёхтактный дизельный двигатель RED-A03T мощностью 400-500 л.с. локализован в России. Его разработчик, Владимир Райхлин, после окончания Казанского авиационного института и работы на ВАЗе переехал в Германию, где и основал компанию RED (Raikhlin Engine Development). Средства в разработку двигателя RED-A03 вложил российский холдинг «Финам». Серийное производство новых моторов будет выполняться в нашей стране.

        Двигатель RED A03 разработан RED Aircraft GmbH на средства российского холдинга «Финам».

        Главный редактор авиационного портала «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что в случае прямого запрета на продажу двигателей российским производителям авиатехники компания RED Aircraft развернёт его производство на территории нашей страны, а в худшем случае Владимир Райхлин «возьмёт документы и переедет в Россию». «Если планы Минобороны будут выполнены, Россия станет одним из крупнейших покупателей продукции этой фирмы, поскольку кроме Минобороны есть и ещё заказчики. В том случае, если дизельный двигатель покажет себя состоятельным в качестве авиационного, я уверен, что будет решён вопрос с локализацией его производства», — пояснил Пантелеев. По его словам, этот процесс займёт не более двух лет.

         © xn--b1aga5aadd.xn--p1ai

         © upload.wikimedia.org

        RED A03 является самым мощным из находящихся сейчас в эксплуатации и разработке авиационных дизелей.

        Двигатель проходил испытания на полигоне Daimler-Benz

        Многие узлы двигателя спроектированы на уровне изобретений, например электронный блок управления двигателем, который позволяет сочетать высокий уровень отказобезопасности с гибкостью управления, в частности, даёт возможность оптимизировать работу дизеля при изменяющемся цетановом числе топлива.

        Корпорация «Иркут» заявляет беспроблемный запуск двигателя при температуре до −25° С, однако документация EASA предусматривает минимальную температуру запуска только до −20° С

        Россият +Германия=Гарантия успеха,мира и процветания в Европе и мира

        Поздравляю,Инженер 2015,Вы и Ваши коллеги из Германии-прословляете Россию!

        Отредактировано: termometrix~00:49 10.10.19
        #1164230
        • Нет аватара termometrix
          10.10.1901:11:37

          Даже если наши не локализировали производство двигателя в России,надо отдать должное-Райхлин сконструировал шедевр в «мекке дизельных и поршневых двигателей»,а именно в Германии.

          Отредактировано: termometrix~01:12 10.10.19
          #1164238
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