«Яндекс» запустил в США первый образовательный проект в сфере IT

© phototass4.cdnvideo.ru

Компания «Яндекс» выводит на рынок США свою образовательную программу «Яндекс.Практикум».

Сейчас в США доступна бесплатная часть для четырех курсов: фронтенд- и веб-разработчик, аналитик данных и специалист по data science. Самый популярный курс на данный момент — фронтенд, на втором месте — аналитик данных. До конца года планируем выложить платную часть этих четырех курсов. Кроме того, в течение нескольких месяцев готовим новые старты, в «Яндекс.Практикуме» уже шесть профессий.

Компания до запуска провела исследование американского рынка и теперь приняла стратегию по выходу на него.

«Сейчас экспериментируем с совсем малым количеством студентов, чуть позже будем готовы делиться результатами», — пояснила генеральный директор «Яндекса».

«Яндекс» видит потенциал в развитии образовательного направления в США, так как уверен, что переподготовка взрослых людей к новым технологическим профессиям — это мировая тенденция, и она вскоре начнет развиваться повсеместно. Мы видим, что машины могут взять на себя часть рутинных функций, поэтому люди будут высвобождаться. С другой стороны, во многих профессиях сильно не хватает специалистов. Получается, есть высвободившиеся человеческие ресурсы в одном месте и потребность в кадрах в другом, их необходимо соединить.

«Яндекс.Практикум» — это специальный сервис онлайн-образования. На данный момент компания обучает будущих инженеров по тестированию, специалистов Data Science, бэкенд-разработчиков, фронтенд-разработчиков, аналитиков данных и веб-разработчиков. Сейчас программа работает в РФ.