В Московской области открылся новый детский сад на 230 мест
В г. Дмитров Московской области открыт детский сад «Колобок». Пять лет назад старый детский сад снесли, чтобы построить новый современный комплекс. Он рассчитан на 12 групп, две из которых — ясли на 50 детей.
Детский сад полностью готов к приему воспитанников и укомплектован мебелью и оборудованием. В дошкольном учреждении откроют и особенную группу — для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для воспитанников с особенностями здоровья предусмотрены массажный кабинет, специальное спортивное оборудование и адаптированная образовательная программа.
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10.10.1920:52:55