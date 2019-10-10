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Детские сады и школы

В Московской области открылся новый детский сад на 230 мест

 © minzhil.mosreg.ru

В г. Дмитров Московской области открыт детский сад «Колобок». Пять лет назад старый детский сад снесли, чтобы построить новый современный комплекс. Он рассчитан на 12 групп, две из которых — ясли на 50 детей.

Детский сад полностью готов к приему воспитанников и укомплектован мебелью и оборудованием. В дошкольном учреждении откроют и особенную группу — для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для воспитанников с особенностями здоровья предусмотрены массажный кабинет, специальное спортивное оборудование и адаптированная образовательная программа.
Источник: http://in-dmitrov.ru/novosti/obrazo...noy-otkryl-svoi-dveri-dlya-malyshey

новый детсад, Московская область
  • Нет аватара termometrix
    10.10.1920:52:55

    Перешагнули рубеж! Блоги на СУН

    «Детские сады и школы» Записи :3001 шт.

    Отредактировано: termometrix~20:53 10.10.19
    #1164436
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