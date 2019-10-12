Как «Чайковский текстиль» продолжает всех удивлять. Репортаж с производства

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И это уже совсем не сказка, российская промышленность наступает по всем фронтам. Сейчас весь мир внимательно наблюдает за успехами наших атомщиков и первой в мире ПАТЭС, как эстафету подхватывает легкая промышленность. Крупнейший в России производитель тканей для спецодежды и униформы военнослужащих «Чайковский текстиль» так разогнался со своей модернизацией, начатой ещё в 2012 году, что всё успокоиться не может. Уже в третий раз к ним приезжаю, а они всё краше и краше. В этот раз они мне презентовали своё новое красильно-отделочное производство, которое официально запустили 2 сентября 2019 года.

Много фото под катом.

Предприятие было основано в 1962 году, и сегодня это уже целая Группа компаний. На данный момент в эту структуру входят, собственно, комбинат полного цикла по производству тканей мощностью 60 млн. кв. метров в городе Чайковский Пермского края, здесь же находится и их швейная фабрика. Производственная площадка занимает площадь в 52 га. Плюс 2 сервисно-логистических центра и филиальная сеть в 12 городах России и странах СНГ. Общая численность сотрудников компании превышает 1,6 тысяч человек. Сегодня доля компании «Чайковский текстиль» на рынке тканей для спецодежды и униформы составляет 26%. Ежегодно спецодежду из их тканей носят более 2,6 млн. человек, а это сотрудники таких компаний, как «Газпром», «Лукойл», РЖД, «Роснефть», «Россети», «Ростех», «Транснефть» и др. Все силовые структуры тоже всеми руками за них.

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3. Первым делом заглянули в тот самый новый Ткацкий цех, который был запущен 16 августа 2017 года, благодаря которому эффективность работы всего ткацкого участка выросла аж в 5 раз.

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5. В этом цеху установлены 96 высокопроизводительных станка от фирмы «Toyota" 999A0455 © live.staticflickr.com 6. 999A0461 © live.staticflickr.com

А вот и тот самый новых цех красавец. С его запуском сложился очередной пазл их масштабной модернизации, ещё раз напомню, начатой в 2012 году, в результате которой на базе существующей инфраструктуры, был создан уникальный для России производственный комплекс по выпуску современных инновационных тканей любых смесовых составов для униформы и спецодежды. Между прочим, денег на эту историю совсем не жалеют, уже в общей сложности более 2 млрд рублей инвестировали, и по секрету — останавливаться не собираются. Сейчас мощности нового производства Группы компаний «Чайковский текстиль» по всей производственной вертикали составляют 27 млн. кв. метров в год. Когда я к ним приехал в первый раз в 2015 году, я реально удивился, а что, не уж-то и наша легкая промышленность ещё жива, Китай со товарищами что-ли совсем расслабились :). После поездки в 2017 году — я тихонько всем стал рассказывать и держать за них кулачки, а сейчас, уж тем более стесняться не буду, они большие молодцы! Благодаря модернизации производства, уже сейчас Группа компаний «Чайковский текстиль» смогла увеличить объемы продаж с 2011 г. в 4,6 раза.

7. 999A0519 © live.staticflickr.com 8. IMG_9628zz © live.staticflickr.com Что конкретно было сделано на этом участке? Итак, после того, как был запущен новый ткацкий цех, а также 2 линии приготовительного оборудования в 2017 году, у предприятия появилась возможность не только количественно нарастить обороты, но и подумать о качественном рывке, ведь стало возможным производство «суровых» тканей из пряжи и из нитей всех смесовых составов. Теперь оставалось лишь довести до ума красильно-отделочное производство, и тогда бы их тканям уж точно равных не было. Сказано — а теперь и сделано!

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2 сентября 2019 года были запущены две вот такие новые линии непрерывного крашения, а ещё 4 участка периодического способа крашения, автоматизированная химическая станция красильного производства и 12 единиц другого, но так нужного нового оборудования для красильно-отделочного производства.

12. Автоматизация и тут в почёте, по сути, операторам остаётся лишь наблюдать. Кстати, сочетание в рамках одного предприятия новейшего оборудования промышленного крашения тканей для спецодежды и униформы любого состава с автоматизацией процессов является абсолютно уникальным на российском рынке.

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999A0667 © live.staticflickr.com Важно отметить, что новое красильное производство включает в себя два принципиально отличающихся вида линий крашения (непрерывного и периодического), которые предназначены для выпуска тканей разных смесовых составов. Где надо получить идеал или заказчик с запросами, то безусловно необходима в деле дорогостоящиая линия непрерывного крашения, которая позволяет эффективно производить не только ткани синтетического ассортимента, но и промышленные партии из натуральных и искусственных волокон. Где попроще, и ткани не натуральные, дорога им прямая на линию периодического способа крашения.

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20. Отделочное производство 999A0864 © live.staticflickr.com

Благодаря модернизации отделочного производства, компания получила возможность начать выпуск тканей инновационного ассортимента со специальными защитными свойствами. Например, это линейка огнезащитных тканей «FRall» (ткани предназначены для огнестойкой спецодежды работников ТЭК, спецодежды сварщиков и металлургов), ткань для негорючей накладки с защитой от сырой нефти, арамидные ткани, инсектоакарицидные ткани (ткани для спецодежды и униформы, защищающие от укусов кровососущих насекомых — клещей, комаров), ткани с peach-эффектом (ткани со специальным эффектом легкого ворса на поверхности, обладающие особой мягкостью и драпируемостью) и др.

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23. Здесь на ткань наносят необходимое покрытие, которое держится, благодаря специальному клею.

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Отделочное производство компании в рамках модернизации расширилось 7 новыми линиями отделки, при этом каждая линия придает ткани на заключительных этапах производства специальные свойства защиты, необходимые для спецодежды или униформы военнослужащих, улучшает потребительские параметры (придает мягкость, несминаемость и т. п. ).

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31. Химстанция. Красильный цех.

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36. Перед нами процесс крашения ткани периодическим способом. Данный способ хорош для небольших объёмов. 999A0787 © live.staticflickr.com 37. 999A0800 © live.staticflickr.com 38. IMG_9712 © live.staticflickr.com

39. Участок, где создается основа для ткани IMG_9715zz © live.staticflickr.com 40. 999A0926 © live.staticflickr.com 41. 999A0939 © live.staticflickr.com 42. 999A0937 © live.staticflickr.com 43. IMG_9724zz © live.staticflickr.com 44. IMG_9728zz © live.staticflickr.com 45. IMG_9731zz © live.staticflickr.com 46. 999A0943 © live.staticflickr.com 47. 999A0947 © live.staticflickr.com 48. IMG_9740zz © live.staticflickr.com

49. Сновальная машина. Основа — это система нитей, которая расположена вдоль ткани, нити же, расположенные поперёк ткани, называются утком. 999A0950 © live.staticflickr.com 50. 999A0954 © live.staticflickr.com 51. 999A0963 © live.staticflickr.com 52. 999A0961 © live.staticflickr.com

53. Ещё из новинок вот этот Механизированный склад навоев. Количество валов 55, габариты — 20263×3100×5200, вес — 15 тонн. 999A0981 © live.staticflickr.com 54. 999A0972 © live.staticflickr.com

55. Это мы уже практически на финише производственной цепочки, на этом участке происходит разбраковка ткани или её окончательная проверка. 999A1053 © live.staticflickr.com 56. 999A1070 © live.staticflickr.com 57. 999A1076 © live.staticflickr.com

58. Участок упаковки, перед нами одна из их упаковочных машин. 999A1091 © live.staticflickr.com 59. IMG_9778 © live.staticflickr.com 60. 999A1082 © live.staticflickr.com

61. Швейная фабрика. Перемены есть и тут, постепенно происходит обновление оборудования

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64. Мы уже с вами прекрасно знаем, что их ткани не горят, вода и нефть их тоже не берет, а сидят изделия из них, словно родная кожа. И всё-таки, почему бы ещё раз не заглянуть в их лабораторию, где испытывают ткань — поливают, зажимают, растягивают, режут, ну далее по списку… 999A1117 © live.staticflickr.com 65. 999A1126 © live.staticflickr.com

66. Проверка на водоупорность ткани 999A1104 © live.staticflickr.com Испытание маслом и нефтью. Например, у них в линейке есть уникальная ткань «Премьер Protect FR 250А», которая не имеет аналогов на рынке России. Она предназначена для экстремальных условий эксплуатации — для накладки на огнестойкий костюм нефтяника с защитой от сырой нефти и нефтепродуктов, огня и статического электричества. Данная ткань не пропускает нефть в течение 2 часов непрерывного воздействия, а устойчивость к воде превышает 24 часа!

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69. И ведь, правда, не гороит, с фактами не поспоришь! 999A1156 © live.staticflickr.com

А ведь не только спецодеждой прекрасен мир, подумали в своё время на Чайковском текстиле, и с 2015 года стали производить ткани и для школьной формы, причём сейчас они и в этой теме лидеры. Хотя, если честно, в советское время они ткани для школьной формы тоже выпускали, но в 90-е стало не до них. Между прочим, более 650 тысяч школьников в этом году сели за парты в школьной форме из тканей предприятия. А так в планах компании довести ежегодный выпуск тканей для школьной формы в объеме более 2 млн. м. На данный момент весь объем рынка школьной формы оценивается в 9,1 млрд руб. в год. А если в учениках, то у меня в качестве примерного ориентира есть цифра за 2018 год — численность учащихся начальных классов (с 1 по 4 классы) — 6,9 млн. чел. Сейчас школьную форму в России производят более 250 предприятий. Емкость потребления основными швейными компаниям в стране костюмных тканей для школьной формы составляет 4,5 млн. м.

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Зачем экспериментировать, стоит просто запомнить ТМ «Лицей». Ведь не секрет, что качество готовой одежды, как минимум на 80% зависит именно ткани, из которой она сделана. Компания «Чайковский текстиль» изначально установила для себя повышенные требования по качеству — это и прочность, малая сминаемость, отсутствие пиллинга (то есть катышков), низкие усадки. И, конечно, модные расцветки и дизайны. А ибо зачем делать вторую попытку и возвращаться на рынок. В линейку тканей «Лицей» входят костюмно-плательные ткани и сорочечные ткани. В этом году поступила в продажу новая их ткань, созданная по запросу родителей и швейных компаний — с эластаном. Она растяжимая и обеспечивает дополнительный комфорт в движениях. Сейчас в России только они производят такую ткань.

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73. Большое спасибо всей пресс-службе Группы компаний «Чайковский текстиль» за такое увлекательное и познавательное путешествие по вашему предприятию! Ждёмс, нового приглашения, ведь это сигнал, что у вас новый праздник, и пусть их будет очень много!