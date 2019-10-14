Порт «Бронка» получил возможность по перевалке крупногабаритных грузов массой 500 тонн

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14 октября 2019 г. в глубоководный порт «Бронка» прибыл новый мобильный портовый кран Liebherr LHM 800 грузоподъемностью 302 тонны в крюковом режиме и 60 тонн в спредерном режиме twin-lift.

Благодаря возможности спаренной работы в крюковом режиме с аналогичным краном, введенным в эксплуатацию в 2015 году, максимальный вес обрабатываемого груза в порту «Бронка» будет увеличен до 500 тонн — рекорд для портов Российской Федерации.

Кран был произведен компанией Liebherr на заводе в г. Росток, Германия. 22 августа были успешно завершены заводские испытания. После проведения пуско-наладочных работ и прохождения грузовых испытаний на статические и динамические нагрузки кран будет зарегистрирован в Ростехнадзоре и введен в эксплуатацию.

«Мы уверены, что приобретение данного кранового оборудования, в совокупности с продуманной инфраструктурой и удобным логистическим расположением порта, позволит ММПК „Бронка“ серьезно укрепить позиции на рынке перевалки крупногабаритных грузов и существенно увеличить общий грузооборот», — отметил генеральный директор ООО «Бронка Групп» Никита Муров.

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Справка:

Мобильный портовый кран LIEBHERR LHM 800 грузоподъемностью в 302 тонны является самым мощным мобильным портовым краном в мире. Он способен работать как в крюковом, так и в спредерном режиме и обрабатывать контейнерные суда с шириной палубы до 22 рядов контейнеров, что соответствует характеристикам судов класса Super Post Panamax контейнеровместимостью более 13 000 TEU*.

Многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК) «Бронка» (оператор порта — ООО «Феникс») — единственный глубоководный порт Санкт-Петербурга, способный принимать суда длиной до 347 метров, шириной до 50 метров и осадкой до 13 метров. Порт «Бронка» специализируется на перевалке контейнеров, накатных и генеральных грузов. На сегодняшний день ММПК «Бронка» способен обрабатывать около 1,9 млн

© port-bronka.ru

© port-bronka.ru

© port-bronka.ru