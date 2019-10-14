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Экспорт

Компания «ЖАСКО» из Волгограда осваивает новые рынки ближнего зарубежья

 © agro2b.ru

Специалисты АО «ЖАСКО» — производителя оборудование для перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства. отгрузили универсальную линию экструдирования отходов переработки птицы в Таджикистан. Заказчиком выступила птицефабрика в Согдийской области Таджикистана, возведение которой началось весной 2019 года.

Линия предназначена для производства как мясокостного, так и соевого экструдата. В ее состав входят участки измельчения, смешивания, экструдирования и охлаждения. Производительность составляет до 1,5 т/ч.

ООО «Мурги аълосифат» является первым заказчиком из Таджикистана. АО «ЖАСКО» намерено и дальше развивать двусторонние экономические связи с центрально-азиатской республикой. Произведенная поставка универсальной линии экструдирования — только первый шаг в освоении нового рынка.
Источник: http://agro2b.ru/ru/news/55129-komp...-novye-rynki-bliznego-zarubeza.html

экспорт, оборудование российского производства
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