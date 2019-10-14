Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

В Бурятию поступила новая лесохозяйственная техника

 © static.mk.ru

Четыре новых лесохозяйственных трактора поступили в Заиграевский лесхоз. Лесники уже применяют технику для мероприятий по лесовосстановлению в Хоринском районе — содействуют естественному возобновлению.

Как сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства, в этом году на приобретение специального оборудования выделено более 23 млн руб., а на лесовосстановление — более 24 млн. Уже сейчас мероприятия по нему проведены на площади более 800 га п ри плане в 757 га.

Отметим, что проект «Сохранение лесов» реализуется в Бурятии с 2019 по 2024 годы. Основная его цель — обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.
Источник: https://ulan.mk.ru/social/2019/10/1...-lesokhozyaystvennaya-tekhnika.html

транспорт и логистика, Бурятия
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,