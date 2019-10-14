В Бурятию поступила новая лесохозяйственная техника

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Четыре новых лесохозяйственных трактора поступили в Заиграевский лесхоз. Лесники уже применяют технику для мероприятий по лесовосстановлению в Хоринском районе — содействуют естественному возобновлению.

Как сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства, в этом году на приобретение специального оборудования выделено более 23 млн руб., а на лесовосстановление — более 24 млн. Уже сейчас мероприятия по нему проведены на площади более 800 га п ри плане в 757 га.

Отметим, что проект «Сохранение лесов» реализуется в Бурятии с 2019 по 2024 годы. Основная его цель — обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.