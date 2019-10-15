В Якутии открыли новый молочный комплекс на 120 голов КРС

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В Мукучинском сельском округе Кобяйского района ввели в эксплуатацию коровник на 120 голов. Новый объект расположен на территории СХПК МТС «Сайылык».

Весной 2019 года СХПК МТС «Сайылык» получил субсидию на финансовое обеспечение затрат по созданию животноводческого комплекса в министерстве сельского хозяйства Якутии, по которому кооператив должен был построить коровник на 120 коров с молочным блоком общей площадью 1160 м2.

На объекте кроме самой фермы построены: охладитель молока, котельная на два котла, резервуар для воды, канализационный накопитель жидких отходов на 25 м2.