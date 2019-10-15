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В Западной Сибири, вдали от Транссибирской магистрали, находится город Томск. К нему ведёт только небольшая тупиковая ветка, по которой ходит несколько поездов. Однако неудобное географическое положение не помешало городу превратиться в крупнейший научный и образовательный центр. Именно здесь появился первый советский технопарк и первый студенческий бизнес-инкубатор. В Томске хорошо развита сфера IT и другие наукоёмкие бизнесы.

1. Томск находится на востоке Западной Сибири, на берегу реки Томь. В 1604 году Борис Годунов отправил казачьего голову Гаврилу Писемского и стрелецкого голову Василия Тыркова в строительную экспедицию, которой предстояло найти подходящее место на берегу реки и основать там острог. Новое поселение должно было защитить присягнувших Русскому царству эуштинских татар от воинственно настроенных соседей. Писемский и Тырков выбрали место на возвышенности. Леса служили естественной защитой для будущего города, а река, в случае чего, должна была помочь выдержать долгую осаду. В течение всего XVII века Томск был сильным военным центром, который периодически отражал набеги кочевников. Томск стал важным городом Сибирского тракта, который шёл из Москвы в Забайкалье. Благодаря транзитной торговле город быстро рос. В 1804 году он стал центром Томской губернии, в состав которой входили территории нынешних Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, а также Восточно-Казахстанская область, западные части Хакасии и Красноярского края.

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2. Томск перестал быть важным транспортным узлом после строительства Транссибирской магистрали, которая прошла южнее города в том месте, где сейчас находится Новосибирск. Город с Транссибом соединила только небольшая тупиковая ветка. Так в Томске начался экономический упадок. В 1937 году город на 7 лет стал частью Новосибирской области. Многие жители переезжали в быстрорастущий Новосибирск и другие города, расположенные на Транссибе. Во время Великой отечественной войны сюда стали эвакуировать заводы, так в городе зародилась первая промышленность. В 1944 году Томск изменил свой статус и стал центром Томской области.

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3. Деревянный особняк на улице Белинского. В 1904 году архитектор Станислав Хомич построил его для своей семьи. В разные годы здесь размещались учебные заведения, Дом ребёнка и больница. Горожане называют этот дом Изумрудным замком, и это не случайно. Автор «Волшебника Изумрудного города» Александр Волков учился в Томске и часто ходил на занятия мимо особняка Хомича. К тому же, тогда крыши и заборы часто красили именно в зелёный цвет. Многие томичи уверены, что эти городские пейзажи вдохновили писателя на создание знаменитой сказки. Хотя нужно учитывать, что произведение Волкова — это адаптация американской книги.

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4. Проспект Ленина — центральная улица города, которая тянется через три района. Раньше проспект делился на несколько участков, которые в разное время носили разные названия, к примеру, Садовая, Почтамтская, Миллионная, Университетская и Богоявленская. С 2004 года власти Томска периодически предлагают снова переименовать Проспект Ленина в Университетский.

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5. Доходный дом Г. М. Голованова, построенный в 1899 году. В начале XX века Георгий Голованов уч­редил в нём торговый дом «Голованов и сыновья». С 1920 года в здании располагался губернский военкомат, а затем исполком Советского района. Сейчас на втором этаже заседает городская Дума.

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6. Центр Томска носит название Губернаторский квартал. Это особая историко-культурная зона, в которую входят охраняемые памятники архитектуры. На территории Губернского квартала расположено большинство театров и музеев, набережные, фонтаны и монументы.

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7. На Проспект Ленина, 111 находится торговый комплекс «1000 мелочей». Он занимает историческое здание, в котором до революции располагался пассаж купца Второва. Александр Второв открыл в этом здании гостиницу «Европа» — самую дорогую и представительную в Томске. В «Европе» был зимний сад, ресторан и первый в Сибири лифт.

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8. Администрация Томской области. Горожане часто называют её Белым домом, а здание мэрии — Красным домом.

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9. Томск известен своими деревянными домами. В городе насчитывается около 200 зданий, которые являются памятниками деревянного зодчества. Здесь есть целый квартал, который полностью состоит из построек, выполненных в едином архитектурном стиле на рубеже XIX-XX столетий.

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10. К 400-летию Томска на набережной реки Ушайки построили светомузыкальный фонтан.

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11. Бывший «Дом нефти». В 80-х годах это здание построила компания «Томскнефть», которая позже вошла в состав «ЮКОСА». Крышу украшает радиомачта, которая выглядит как массивный шпиль со звездой. Сейчас в здание занимает Арбитражный апелляционный суд.

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12. Площадь Ленина — старейшая площадь в Томске, на которой раньше располагался рынок и гостиные ряды. В прежние времена она называлась Базарной, Гостинодворской, Богоявленской и Иверской. Сейчас на площади Ленина находится Драмтеатр и областная администрация.

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13. Богоявленский собор, один из древнейших храмов Томска. В 1630 году на его месте стояла деревянная церковь, а в 1777 году заложили нынешний каменный собор. Его нижний этаж был освящён в 1784 году в честь Богоявления Господня. В 30-е годы собор закрыли для богослужений. Сначала в нём проводили курсы Сибжелдорстроя. Позже в здании заработала вермишелевая фабрика, в 1942 году её сменил эвакуированный завод «Красный богатырь», а с 1947 по 1994 годы здесь размещалась фабрика резиновой обуви. В 1997 году церковь начали восстанавливать.

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14. Обновлённая набережная реки Ушайки. Реконструкция шла более четырёх лет и закончилась в начале сентября этого года. После ремонта здесь появились сцены под открытым небом, прогулочные площадки и спортивный парк.

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15. В Томске живёт поэт Михаил Андреев. Он сочинил песню «Тополиный пух» группы «Иванушки International», а также многие тексты для «Любэ» и других звёзд.

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16. В сезон по Томи курсируют теплоходы «Заря» и «Москва», горожане используют речные суда для загородных прогулок и отдыха на воде. Помимо этого, во время навигации по Оби и её притокам, Томь служит для перевозки грузов.

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17. Администрация Томска расположена в бывшем доме купца Кухтерина, построенном в 1900 году.

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18. Здание администрации украшает восьмигранный купол с башней и часами.

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19. Дом Кухтериных спроектировал архитектор Константин Лыгин, который сильно повлиял на исторический облик города. Главную улицу Томска негласно называют Лыгинским проспектом, так как большую часть самых красивых зданий построил именно он.

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20. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. Здесь учатся будущие специалисты по радиотехнике, информационной безопасности и программированию.

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21. Ново-Соборная площадь.

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22. Коммунальный мост — первый в Томске капитальный мост через Томь, построенный в 1973 году. До этого здесь была паромная и ледовая переправы. Долгое время Коммунальный мост был единственным связующим звеном между Томском, западными районами области и федеральной трассой.

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23. По Коммунальному мосту проходит Московский тракт.

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24. На высоком правом берегу Томи расположен парк Лагерный сад. Своё название он получил из-за военных: XVIII—XIX веках здесь для учений размещались летние лагеря Томского 39-го пехотного полка. Со временем правый берег стал заселяться обычными горожанами, и парк превратился в излюбленное место для прогулок на природе.

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25. Десятки тысяч лет назад на территории Лагерного сада располагалось городище, а ещё во время раскопок учёные нашли здесь и останки мамонта. Также в саду есть государственный памятник природы, официально он называется «Классические геологические обнажения под Лагерным садом на правом берегу реки Томи». Это место, где видны древние отпечатки морской фауны и сухопутной флоры.

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26. Томский государственный университет — первый в России университет, расположенный восточнее Волги. Он основан в 1878 году, изначально в нём было четыре факультета: историко-филологический, физико-математический, юридический и медицинский. Сейчас в состав ТГУ входят 15 факультетов на которых учится 23 тысячи студентов. В 2018 году он вошёл в ТОП-300 сильнейших вузов мира по версии QS World University Ranking.

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27. Томск давно называют городом студентов, по статистике, студентом является каждый восьмой житель. Вскоре после ТГУ, В 1896 году, здесь был основан первый в Сибири политехнический вуз. К сороковым годам прошлого века Томск имел статус российского центра науки и образования.

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28. Томск — единственный город в России, для которого научно-образовательный комплекс является градообразующей отраслью. Сейчас здесь работают шесть государственных университетов, научными исследованиями занимаются более 100 организаций, а инновационную деятельность ведут более 270 предприятий.

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29. Дом купца Голованова, который также называют Дом с шатром. Он построен под руководством Станислава Хомича. В 1917 году особняк, прилегающие постройки и сад были национализированы. Тогда здесь разместился санаторий для нервнобольных детей, а во время ВОВ в нём жили эвакуированные дети, оставшиеся без родителей. В 1954 году в дом Голованова переехало медицинское училище. В 1993 году у особняка появился новый владелец — Центр немецкой культуры, который сейчас называется Российско-немецкий дом. Здание начали реставрировать, часть денег на это выделили власти Германии.

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30. Железнодорожный вокзал Томск-1. Он стоит на однопутной ветке Тайга — Белый Яр, которая соединяет Томск с Транссибирской магистралью. Поезда из Томска ходят в Анапу, Асино, Лениногорск, Белый Яр, Москву, Новокузнецк и Тайгу.

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31. В центре города находится Белое озеро. Летом по нему катаются на лодках и катамаранах, а зимой ставят ёлку и снежные городки. В XVIII веке озеро было почти прямоугольным, а в его центре был остров с берёзовой рощей. Во время ВОВ роща была вырублена, а озеро стали использовать как приёмник технических стоков.

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32. Белое озеро решили благоустроить в 70-е. Чтобы почистить водоём, обустроить берега и поставить фонтан строители выкачали из него всю воду и забетонировали родники. В итоге, когда работы закончились, вода из открытых родников перестала литься и пришлось заполнить озеро искусственно. Сейчас воду в озеро по-прежнему закачивают извне.

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33. Трамвайное кольцо Площади Батенькова. Оно находится в небольшом историческом районе Уржатка, который считается одним из самых старых в Томске. Его название — это русифицированный вариант тюркского слова, которое переводится как «крепкий берег».

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34. На крыше бизнес-центра «Статус» установлена скульптура, напоминающая дирижабль.

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35. Именем Томск, зовут одного из персонажей британского телешоу The Wombles, снятого по серии детских рассказов. Писательница Элизабет Бересфорд выбрала для некоторых героев имена, связанные с разными географическими объектами. Кроме Томска там есть, к примеру, Бунго, названный как одна из японских провинций и Ориноко — по названию реки в Южной Америке.

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36. Микрорайон «Зелёные горки» — новый жилой район в Октябрьском округе. На его территории расположена улица Дизайнеров, у которой есть собственный логотип в виде Пакмана, поедающего разноцветные буквы.

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37. Центр водных видов спорта «Звёздный» — один из крупнейших в Западной Сибири.

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38. Томск стал четвёртым городом в СССР (после Москвы, Ленинграда и Киева), где появилось телевидение.

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39. Томский институт бизнеса — частный вуз, где кроме экономики и управления обучают дизайну, изящным искусствам и психологии.

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40. Проспект Ленина и район, который раньше назывался Юрточная гора. Это холм, на котором ещё до основания Томска селились татары. Постепенно эта часть города превратилась в своеобразный деловой центр. Именно здесь открылся первый почтамт, строились доходные дома, особняки миллионеров и чиновников. Это первый район, в котором провели электричество и сделали мощеные улицы.

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41. Научная библиотека Томского государственного университета — одна из самых больших университетских библиотек в России. Ещё в середине 90-х здесь начали компьютеризировать все процессы и оцифровывать книги. Сейчас библиотека представляет собой сложный информационный комплекс, у неё есть локальная вычислительная сеть на 300 подключений, собственное серверное оборудование и корпоративная сеть.

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42. В 2004 году в Томске появился бизнес-инкубатор «Дружба» — первый студенческий бизнес-инкубатор в России.

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43. В 2017 году студенты томского Политеха запустили спутник «Томск-ТПУ-120» — первый космический аппарат, напечатанный на 3D-принтере. С орбиты Земли он передаёт послание народам, записанное на 11 языках.

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44. В 1880 году в Томске побывал Антон Чехов, город ему не понравился, поэтому он написал в своём дневнике такие слова: «Томск — скучнейший город… и люди здесь прескучнейшие… Город нетрезвый, красивых женщин совсем нет, бесправие азиатское… Томск гроша медного не стоит». В 2004 году на набережной Томи установили памятник, который стал своеобразным ответом писателю. На его постаменте выгравировано: «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего „Каштанку“».

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