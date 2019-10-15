В Пензенской области открылся свинокомплекс

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15 октября в Лопатинском районе Пензенской области открылось крупное агропредприятие «Лопатинский бекон».

Комплекс в Лопатинском районе мощностью в 30 тысяч голов откорма в год стал одним из крупнейших инвестиционных проектов региона.

Сырьевая база комплекса составляет 20 тыс. гектаров полей.

На свинокомплексе создано 43 рабочих места. По данным на 1 октября общее поголовье свиней на предприятии составляло 19680. Племенное стадо закупили в Курске.

Данный проект реализовывался несколько лет. В конце прошлого месяца комплекс был зарегистрирован в Госреестре. При господдержке инвестор создал в районе 43 рабочих места. В предприятие инвестировано 750 млн рублей.

Предприятие уже реализовало в этом году 1,3 тыс. тонн свинины, планируется до 3 тыс. тонн.

Продолжается строительство убойного цеха, где будет создано ещё 10 рабочих мест. «Он будет включать в себя все этапы: от убоя до упаковки готовой продукции. В итоге появится абсолютно современный комплекс. До нового года будет воздвигнут корпус и проведены внутренние отделочные работы, после мы завезем оборудование, которое уже закуплено, и сделаем монтажные работы. То есть мясо в упаковке мы увидим весной», — сообщил директор ООО «Лопатинский бекон» Павел Сердечный.

В планах на 2020 год — увеличение активов предприятия, включающее в себя постройку новых корпусов доращивания и откорма, расширение комбикормового завода, а также запуск линии по изготовлению полуфабрикатов под собственным брендом.

В целом в Пензенской области в последние годы активно развивается свиноводство. Большой шаг в этом направлении сделан за последние два года — поголовье свиней на откорм выросло со 100 до 300 тысяч голов.