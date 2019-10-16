«Газпром нефть» создала в Сингапуре предприятие для развития международного бизнеса судовых масел

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«Газпром нефть» зарегистрировала операционную компанию Gazpromneft Marine Lubricants с офисом в Сингапуре. Новое предприятие обеспечит эффективное развитие международной производственно-логистической сети судовых масел «Газпром нефти», в том числе — на рынках Юго-Восточной Азии и Европы. В настоящее время продукция компании, одобренная ключевыми производителями судового оборудования, уже представлена в более чем 250 портах мира.

Ассортимент судовых масел и смазок под брендами Gazpromneft и Gazpromneft Ocean включает в себя 43 наименования высокотехнологичных продуктов для всех типов судового оборудования. В том числе, в линейке представлено 15 сортов моторных масел Gazpromneft Ocean для двух- и четырехтактных двигателей, рецептуры которых были разработаны с учетом требований международной судоходной отрасли и положений конвенции MARPOL-2020.