Ключи от новых противопожарных комплексов передали ставропольским лесникам

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Девять муниципалитетов края получили 12 вездеходных автомобилей, полностью укомплектованных оборудованием для тушения огня. Технику отправят в отдалённые Кировский и Степновский районы, на КМВ, на Стрижамент и в Русский лес близ Ставрополя.

Всего в регионе насчитывают 137 тысяч га лесов, за которыми необходим присмотр.Поэтому было принято решение о приобретении лесопатрульных мобильных комплексов, которые серьезно вооружены, полностью мобильны и не требуют дополнительных источников воды и электричества. Они могут быстро закачать необходимое количество воды и затушить лесные и ландшафтные пожары.