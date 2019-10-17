«Швабе» поставил тысячу единиц дифракционной оптики в РФ и за рубеж

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С начала года Холдинг «Швабе» передал различным заказчикам почти 1 тыс. единиц дифракционной оптики. Половина пришлась на экспорт в Германию, Норвегию, Ирландию и Беларусь.

За неполный год совокупный объем поставок дифракционных решеток Государственного института прикладной оптики (ГИПО) Холдинга «Швабе» составил 938 единиц.

С января по август зарубежные заказчики получили 437 решеток — это превышает аналогичные показатели за весь 2018-й. Больше всего изделий экспортировали в Германию — 200 единиц. В Норвегию отправили 134 решетки, в Ирландию — 100; небольшую партию также получила Республика Беларусь.

На внутреннем рынке самыми активными заказчиками оказались предприятия Сергиева Посада, Санкт-Петербурга и Москвы — в эти города ушло 260, 116 и 70 единиц дифракционной оптики соответственно. В Екатеринбург было поставлено 48 решеток, оставшиеся получили организации в Томске и Казани.

В заказчиках ГИПО числятся иностранные научно-исследовательские организации, производители современного медицинского оборудования и учреждения Российской академии наук — Институт мониторинга климатических и экологических систем и Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе.

Дифракционные решетки ГИПО используют в научных целях. Например, им находят применение в составе гиперспектральных камер — для исследований в области экологии, лесоводства, геологии и сельского хозяйства. С помощью российской оптики ученые выявляют зараженные и подверженные заболеваниям деревья, производят оценку качества воздуха.