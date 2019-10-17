АСПО cдал грузовой понтон «АРК -21»

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17 октября 2019 года на площадке Астраханского судостроительного производственного объединения (Астраханская область) состоялась церемония передачи заказчику грузового понтона «АРК-21».

Заказчиком судна является АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», лизингополучатель и судовладелец — ООО «Судоходная Компания «Арк». Строительство велось в кооперации верфей АСПО и завода «Лотос», входящих в состав судостроительного кластера Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС).

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Грузовое судно представляет собой несамоходный однопалубный понтон прямоугольной формы с подрезом корпуса в носовой и кормовой оконечностях. Корпус разделен 2 продольными и 7 поперечными переборками с образованием балластных и сухих отсеков.

Понтон проекта ГРПН имеет класс Российского морского регистра судоходства и предназначено для перевозки палубных грузов (крупных негабаритных грузов) как по морю, так и по внутренним водным путям.

Основные размерения: длина габаритная — 85,5 м, ширина — 16,5 м, высота борта — 4,5 м, осадка по грузовую марку — 3,11 м, водоизмещение порожнем — 990.0 тонн, водоизмещение (по грузовую марку) — 4200 тонн. Грузоподъёмность — 3000 тонн.