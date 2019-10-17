В России запустили МБР и крылатые ракеты на учениях «Гром-2019»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/UL6BULBKeX0В России в рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» успешно прошли пуски баллистических и крылатых ракет, сообщили в Минобороны России. В тренировке участвовали силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания.

В Минобороны РФ заявляли, что в ходе маневров планируется осуществить 16 пусков ракет, в том числе, межконтинентальных баллистических — «Ярса» и «Синевы».

Морской запуск

Из акватории Баренцева и Охотского морей подлодки Северного и Тихоокеанского флотов провели пуски баллистических ракет по полигонам «Кура» на Камчатке и «Чижа» в Архангельской области.

В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии запустили крылатые ракеты «Калибр» из Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.

«Ярс» и «Искандер»

С космодрома «Плесецк» произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты из комплекса «Ярс». Поражена цель на полигоне «Кура» на Камчатке, заявили в военном ведомстве.

Тем временем расчеты ОТРК «Искандер» выполнили пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов.

Авиация

Стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты по наземным целям на полигонах «Пембой» в республике Коми и «Кура» на Камчатке.

К учению привлекли около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, до 105 летательных аппаратов, из них 5 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

В учении задействованы аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота, морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях.

На брифинге для военных атташе в понедельник врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин сообщил, что учение не направлено против других стран.

Ильин сказал, что пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота. «Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева» по полигону «Кура», — сказал Ильин.

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