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Детские сады и школы

В Казани открылся новый детский сад на 340 мест

 © kzn.ru

17 октября в Казани открыт детский сад № 158 «Тамчы» («Капель»).

Сад рассчитан на 340 мест. В детском саду обустроены 18 детских групп, 8 из них — для детей раннего возраста. Всего работать с воспитанниками будут 37 педагогов.

В детском саду оборудованы 4 малокомплектные группы, предназначенные для детей с ограниченными возможностями здоровья. С ребятами будут работать специально подготовленные педагоги, дефектологи, логопеды. Кроме того, в новом детском саду имеется сенсорная комната для отдыха особенных детей.

Это один из 12 детских садов, которые в этом году открывает Казань по национальным проектам «Демография» и «Жилище». 8 запущены, ещё 4 откроются до Нового Года.

Также в городе проводится капитальный ремонт ещё 16 детских садов. По окончании работ детские сады примут 2510 детей в возрасте от 2 до 6 лет.
Источник: https://www.kzn.ru/meriya/press-tse...m-dlya-nikh-neobkhodimye-usloviya-/

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новый детсад, Татарстан
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