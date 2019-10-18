«ЗиО-Подольск» начал поставку оборудования в Бангладеш для энергоблока № 2 АЭС «Руппур»

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ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовил и отгрузил комплект барботера для энергоблока № 2 АЭС «Руппур» (Бангладеш).

Технический проект разработан специалистами АО ОКБ «Гидропресс», рабочая конструкторская документация — сотрудниками Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск». Они же осуществляют сопровождение изготовления и шефмонтаж.

Барботер — один из важных элементов оборудования для АЭС. Аппарат является составной частью системы компенсации давления реакторной установки. Масса изделия — 15 тонн, длина — около 8 м, диаметр — 2,5 м, высота — 4 м. Срок службы оборудования 40 лет.

Ранее «ЗиО-Подольск» уже изготавливал барботеры реакторных отделений АЭС с ВВЭР для ряда отечественных и зарубежных атомных электростанций. Например, оборудование завода успешно эксплуатируется на Тяньваньской АЭС в Китае, на АЭС «Куданкулам» в Индии, на блоках второй очереди Ростовской и Ленинградской атомных станций.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения АЭС «Руппур» и значительной части оборудования машинного зала. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВТ каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+.