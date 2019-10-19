Полки РВСН перевооружают модернизированным стратегическим ракетным комплексом «Ярс-С»
Еще три полка Ракетных войск стратегического назначения перевооружат на ракетный комплекс мобильного базирования «Ярс-С» до 2021 года, сообщил командир 35 ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков в рамках Единого дня приемки военной продукции.
Характеристики этого новейшего ракетного комплекса засекречены, хотя известно, что он бывает в шахтном и мобильном исполнении. До этого «Ярсы-С» встали на дежурство в Йошкар-Оле.
«В соединениях в последующие два года спланировано перевооружение ещё трех ракетных полков на ракетный комплекс мобильного базирования «Ярс-С», — сказал он.
В настоящее время проводится перевооружение 35-й ракетной дивизии на ракетный комплекс мобильного базирования «Ярс-С». В сентябре этого года 479 ракетный полк, вооруженный комплексом «Ярс-С», заступил на опытное боевое дежурство.
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