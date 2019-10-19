В департамент соцзащиты Воронежской области поступили 32 новых автомобиля ГАЗель «Next»

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Департамент социальной защиты области приобрел 32 машины для доставки граждан старшего возраста, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения обследований.

Автотранспорт приобрели в рамках реализации в Воронежской области регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». На эти цели из федерального бюджета выделили 60,5 млн рублей.

Автомобили ГАЗель «Next» оснащены электроподъемником с пультом управления для подъема инвалидной коляски с пассажиром и обустроенным местом для перевозки инвалида-колясочника, чтобы доставлять пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями в медицинские учреждения. В автомобиле семь пассажирских мест, включая одно место для колясочников. Машины оборудованы кондиционером, кнопками экстренной связи с водителем.

Сегодня в 32 районных управлениях социальной защиты населения созданы мобильные бригады. Сейчас учреждениями ведется работа по формированию рабочих групп, а департаментом здравоохранения Воронежской области формируются списки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, которые подлежат прохождению скринингов. Доставлять жителей населенных пунктов в медучреждения будут в соответствии с графиком. Уже в ближайшее время мобильные бригады приступят к своей работе.

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