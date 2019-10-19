В Татарстане открыты детский сад на 340 мест и школа на 1200 мест

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28 августа на территории 63-го микрорайона состоялось открытие нового детского сада «Сабантуй». Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 340 мест. В новой школе имеется музыкальный класс и танцевальный зал.

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Также 28 августа открыта новая школа № 42 в 65-м комплексе микрорайона «Яшьлек» на 1200 учеников.

В школе имеется библиотека, актовый зал на 560 посадочных мест, столовая, медицинский блок, 4 кабинета информационных технологий, 2 спортивных зала, футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки. В спортивном блоке установлено 2 бассейна.

© tatarstan.ru

© tatarstan.ru

© tatarstan.ru

Заказчиком проекта выступилоГлавное инвестиционно-строительное управление РТ.