В Пензенской области модернизируют предприятие по производству кондитерских изделий

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ООО «Свит Лайф» образовано в 2014 году. Предприятие выпускает около 50 наименований продукции (более 8 тыс. тонн в год).

В 2018 году при поддержке регионального минпрома закуплена 2-я линия по производству молочных конфет. В 2019 году она вышла на производственную мощность до 30 тонн кондитерских изделий в сутки, создано 70 рабочих мест.

В 2019 году приобретены линия по формовке шоколадных плиток и линия по производству печенья. Пуск линий намечен на 2 полугодие 2020 года, при этом будет создано порядка 50 рабочих мест.

По итогам 2019 года ожидаемый объем отгруженной продукции предприятия составит 115% к 2018 году (порядка 1 млрд рублей). Порядка 30% продукции отправляется на экспорт в Белоруссию, Казахстан, Китай, Литву, Латвию, а также в регионы России.

За год с небольшим инвестор вложил около 300 миллионов рублей в расширение производства.

Среднесписочная численность сотрудников в 1 полугодии составила 215 человек со средней заработной платой около 25 тыс. рублей.

В связи с расширением производства предприятию требовалось ещё около 40 работников.

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