Благоустройство страны. Октябрь

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Сквер и пешеходная зона открылись в подмосковной Ивантеевке

В центральной части подмосковной Ивантеевки завершили благоустройство двух смежных территорий — сквера в Центральном проезде и пешеходной зоны вдоль улицы Дзержинского, городского сада вблизи КДЦ, общая площадь благоустройства составляет около 7 гектаров.

Целью благоустройства является организация активной городской среды привлекательной как для жителей, так и для гостей города, создание единого узнаваемого образа.

«В сквере в Центральном проезде создана новая дорожно-тропиночная сеть, мощение в едином стиле, которое отсылает к историческому местному промыслу — тонкосуконному производству, высажены деревья», — говорится в сообщении.

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Пространство сквера дополнили площадками для спокойного отдыха. Кроме того, на территории установлены современное уличное освещение, новые детские игровые площадки, пришедшие взамен устаревшему игровому оборудованию, теневые навесы, канатный городок.

В сквере установили стелы, посвященные художникам-мультипликаторам Ивантеевки Л.В. Носыреву и В.А. Никитину. Еще одной отсылкой к исторической составляющей города стал арт-объект «Мельница», напоминающий о том, что Ивантеевка является родиной бумаги на Руси.

«Городской сад расположен вблизи культурно-досугового центра. Здесь появился амфитеатр с открытой ареной, которая предназначена для музыкальных и иных выступлений. Помимо амфитеатра, на благоустраиваемой территории установлены нескольких детских и спортивных площадок. В целом в городском саду стало заметно зеленее, сформирован небольшой рельеф», — добавляется в сообщении.

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На площади вблизи культурно-досугового центра «Первомайский» появились два подиума-сцены для проведения городских мероприятий. Там также обустроили парковочные места.

17 октября в Орле открылся сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии

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Новую жизнь сквер получил в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне благодаря муниципальной программе «Формирование современной городской среды». На его территории появились детская и спортивная площадки, установлены лавки и урны, плиткой вымощены тротуары и пешеходные дорожки, появилось освещение, которое в вечернее время превращается в завораживающую иллюминацию.

Работы по благоустройству выполнило ООО «Триумф». На ремонт потрачено более 40 млн рублей.

В столице Республики Коми г. Ухта 19 октября открылась вторая очередь набережной Газовиков

Всего за год пустырь на берегу реки Чибью преoбразился в современное общественное пространство протяжённостью почти полтора километра. Теперь здесь есть места для пешеходных и велопрогулок, занятий спортом и активными играми для взрослых и детей. Благоустроенная набережная оснащена площадками для мини-футбола, бадминтона, настольного тенниса, воркаута, детскими площадками с песочницами, верёвочными горками, качелями, каруселями.

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По всей набережной установлены скамейки. Для уединенного спокойного отдыха предусмотрены смотровые площадки. Уличные праздники и концерты можно проводить в амфитеатре. Также для удобства жителей берега соединены несколькими пешеходными мостами. На территории высажены около 15 тысяч деревьев и кустарников: пихта, сосна, липа, сирень, можжевельник, акация и другие — со временем набережная превратится в парковую зону.

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В декорировании набережной использована стилистика местного колорита. На архитектурных элементах изображены образы людей, животных и растений в виде исконного коми орнамента. Брусчатка вдоль пешеходного променада также выложена в стиле коми-зырянских узоров.

В Междуреченске Кемеровской области 10 октября после реконструкции открылась набережная

Все работы по планированию и реализации проекта вела администрация Междуреченского городского округа. Благоустроено 2,7 км дамбы.

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Впервые здесь уложен асфальт, выполнено освещение, обустроены две смотровые площадки на реку Уса, установлены скамейки. К реке ведут удобные лестничные марши, для маломобильных горожан предусмотрены пандусы. На прилегающей территории появились авто- и велопарковки, детские и спортивные площадки, открыта первая в городе площадка для выгула собак.

Семь парков благоустроили в Подмосковье

В Московской области завершили благоустройство семи парков, на 2019 год запланировано благоустройство еще 10, говорится в сообщении министерства благоустройства Московской области.

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Уже благоустроили парки «Заречная» в Балашихе, «200 лет Егорьевску» в Егорьевске, «Костино» в Королеве, «Фабричный пруд» в Реутове, «Мечта» в Наро-Фоминске и «Серебряный» в Серебряных Прудах. Также был благоустроен городской парк Каширы и сквер в Домодедово.

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Сквер в Домодедово

На 2019 года также запланировано создание еще двух уникальных парковых территорий — усадебного парка «Кривякино» в Воскресенске и парка Малевича в Одинцове.

В Подмосковье существует единый парковый стандарт. В этом году министерство благоустройства разработало и внесло в него изменения. Новый парковый стандарт даст рекомендации к общему облику парков и к элементам благоустройства в них.

В Орске торжественно открыли еще одну обновленную часть парка Строителей

В Орске 12 октября торжественно открыли обновленную часть парка Строителей (вторая очередь).

Эту территорию благоустраивают уже второй год подряд в рамках федеральной программы по созданию комфортной городской среды. Ежегодно на эти цели направляется порядка 50 млн рублей.

В этом году строители работали на пляжной зоне, а также обустраивали спортивные и пешеходные дорожки в дальней части парка, две спортивные площадки для молодежи, костровую площадку для выпускников.

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Кроме того, появилось и место для молодоженов. Хотя еще до открытия она начала пользоваться популярности у всех слоев населения. Там разместилась белоснежная ротонда, балкон с балюстрадой над водой, арт-объекты «Любовь», «Семья» и «Сердце».

В Волгоградских селах открываются новые парки

В селах Заплавном Ленинского района и Абганерово Волгоградской области открылись новые парки.

В Заплавном в центре парка построена эстрадная площадка, на которой в теплое время года планируют проводить культурные мероприятия. Пешеходные дорожки вымощены тротуарной плиткой, установлены скамейки и малые архитектурные формы.

По нацпроекту в районе в этом году удалось благоустроить четыре общественные территории: помимо Заплавного новые парки появились в Бахтияровском и Маякском сельских поселениях, в райцентре приводится в порядок сквер «Надежда».

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В Абганерово новая парковая зона примыкает непосредственно к сельскому Дому культуры. Центральная ее часть и дорожки вымощены брусчаткой, уложен и уже укоренился ленточный газон; установлены садовые скамейки и урны; отремонтирована и вписана в ансамбль летняя сцена времен советского периода; проведены освещение и полив;

Новый парк открыли в Краснодарском селе

Зеленую зону благоустроили в станице Ловлинской, парк открылся 19 октября.

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Площадь парка составляет 5,7 тыс. кв. м. В нем установили детскую игровую и спортивную площадки, беседку для отдыха, лавочки. Кроме того, высадили 116 деревьев и 40 кустарников.

В Воротынске Калужской области отрылся новый парк

17 октября в Воротынске открылся парк на месте заброшенного карьера. Его открыли в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Местные власти приняли решение о создании единого благоустроенного общественного пространства. В этом году завершился первый этап строительства парка, в планах на будущее — его дальнейшее развитие и благоустройство. В перспективе парк соединится со спортивной школой и будет продолжен до конца пустыря. Здесь появятся крытая сцена, место для народных гуляний, спортивные и игровые комплексы.

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На сегодняшний день в парке уже установлены фонари, скамейки, урны, фонтан, детский городок. Ему планируют присвоить имя князя Воротынского.

В настоящее время в Калужской области завершены работы по 210 дворовым и 84 общественным территориям. Всего в планах на 2019 год благоустроить 215 дворов и 92 общественных пространства.

Обзор подготовлен совместно с Human RS

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn-obrazovaniya/ivanteevka/skver-i-peshekhodnuyu-zonu-blagoustroili-v-tsentre-ivanteevki

https://uhta24.ru/novost/?id=17768&sort=st

https://www.city-n.ru/view/431011.html

https://riamo.ru/article/387561/sem-parkov-blagoustroili-v-podmoskove.xl

https://www.ural56.ru/news/635325/

https://riac34.ru/news/108052/

http://www.pvesti.ru/2/v-nomere/v-abganerovo-otkryit-novyij-park.html

https://23novosti.ru/novosti/kraevye-novosti/7434-v-tbilisskom-rajone-blagoustroili-selskij-park

http://www.vest-news.ru/news/136623