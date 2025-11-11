В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Иркутской области продолжаются работы по благоустройству. С начала 2025 года уже благоустроены 41 общественная территория, завершаются работы ещё на 14 общественных территориях. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе вторую жизнь получают общественные территории, которые долгое время находились в запустении. Появляются также новые парки, скверы, набережные и другие рекреационные пространства, места памяти. Особое внимание уделяется реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В качестве примера успешной реализации назван проект «Город из трамвайного окна: молекулярное наследие» в Усолье-Сибирском. Проект стал продолжением благоустройства улицы Интернациональной и включает тематические кластеры с интерактивными объектами и арт-инсталляциями.

Памятник легенде российского отечественного хоккея с мячом Евгению Гришину установили в Черемхово.

Возле стадиона «Шахтер» в Черемхово установили памятник легенде российского хоккея с мячом Евгению Гришину. Евгений Гришин начинал свой путь в черемховской команде «Старт», с которой в 1984 году стал чемпионом Иркутской области. В 1986 году хоккеист перешел в иркутский «Локомотив». Позже он стал игроком «Сибсканы», в составе которой в 1998 году профессионал забил 38 голов за сезон и стал лучшим форвардом чемпионата России. Кроме команд из Иркутской области Евгений Гришин также выступал за СКА из Екатеринбурга.

Барельефы с подвигами угольщиков украсили Черемхово.

День города и День шахтёра жители Черемхово встретили с новым сквером Угольщиков, где центральное место занимает композиция, созданная скульптором Иваном Зуевым. На барельефах увековечена память об ударном труде и подвигах угольщиков разных поколений. Это далеко не первая работа Ивана Зуева в Черемхово. Уже в этом году состоялось открытие памятника в честь легенды иркутского хоккея с мячом Евгения Гришина. В прошлом году в городе появилась скульптура бойцам, павшим в боях за Родину в ходе СВО.

Скульптурная композиция в сквере Угольщиков состоит из двух частей — история и современность. На одном барельефе показаны страницы из далекого прошлого, когда уголь добывали в шахтах. На другом барельефе представлен современный способ добычи угля — это уже карьеры, где работают экскаваторы, бульдозеры, самосвалы.

В Черемхово появился сквер Первопоселенцев.

«Сквер Первопоселенцев» будет началом пешего исторического туристического маршрута «Следы. Тракт в городе» по ул. Первомайской, когда-то Московскому тракту. Протяженность маршрута 1,8 км, на всей протяженности маршрута установлены информационные стенды с QR-кодами.

В «Сквере Первопоселенцев» были выполнены работы по благоустройству территории, мощение дорожек, имитирующих тропы на остроги, возведение дозорной башни Баданового зимовья, уникальные арт-объекты, рассказывающие о пешем туристическом маршруте «Следы. Тракт в городе», отправной точкой которого и является сквер, о первопоселенцах, прибывших на Черемховский станец в 1743 году, и главном символе черёмухе. Беседка символизирует единение черемховцев, внутри которой скамейки и стол. На столе расположена карта Черемховского поселения 1802 года, познакомившись с ней, можно понять, как выглядело поселение, какие дома, надворные постройки были. При изготовлении на декоративных световых столбах, скамейках, урнах использовали черемховский орнамент, символизирующий черёмуху.

Благоустройство Пади Долгой завершили в Иркутске.

Подрядчики завершили благоустройство общественного пространства Падь Долгая. На «Пади Долгой» обустроили дорожки, пешеходный мост со смотровыми балконами, большую габионную стену, провели санитарную обрезку деревьев, установили скамейки и урны, высадили кустарники акации и посеяли газон.

Падь Долгая — это вытянутая зеленая территория между двумя микрорайонами в Свердловском округе Иркутска: Университетским и Первомайским. Между жилыми массивами на протяжении около полутора километров протекает речка Демьяновка, она же образует несколько прудов, где водятся рыбы и водоплавающие птицы. Раньше Падь Долгая использовалась жителями как место для выгула собак или транзитного перехода по тропинкам в соседний микрорайон. Заросшая кустарниками и травой, с островками несанкционированных свалок эта полоса выглядела крайне непривлекательно.

Новые асфальтированные тропинки соединили две части Пади Долгой и опоясали пруд, к которому каждый день приходят кормить уток местные жители. Через речку построили деревянный пешеходный мост с двумя смотровыми балкончиками, а противоположную сторону оформили габионами — там Демьяновка продолжает свое течение. Это уже четвертый этап благоустройства природной зоны Падь Долгая.

Сквер памяти Героев специальной военной операции создали в Свирске.

Сквер памяти Героев СВО появился в Свирске на месте ранее снесённого аварийного дома. Работы по благоустройству территории выполнили в 2025 году. Проведена вертикальная планировка участка, уложены покрытия на проездах и тротуарах, сделано наружное электроосвещение. В центре установлена стела, представляющая собой устремлённую вверх спираль, вокруг которой застыли силуэты улетающих ввысь журавлей — символ бессмертных душ героев. Создатели мемориала: вице-президент межрегиональной общественной организации «Союз кузнецов России» по Сибирскому федеральному округу, председатель Иркутского регионального отделения Союза кузнецов, академик кузнечной академии им. Зимина Валерий Кондратьев и архитектор, член правления Иркутского отделения Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Андрей Красильников.

Сквер памяти Героев специальной военной операции стал частью большого мемориального комплекса — поблизости расположены место памяти участников Великой Отечественной войны и музей военной техники под открытым небом в память об участниках конфликтов в Афганистане и Чечне.

Военно-патриотическое пространство создали в Саянске по федеральному проекту благоустройства территорий.

В Саянске открылся военно-патриотический парк «Патриот». Проект благоустройства общественной территории стал победителем Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства, которое ежегодно проводит Минстрой России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На реализацию также были привлечены средства конкурса инициативных проектов «Есть решение».

Парк расположен возле Музея истории города Саянска в микрорайоне Строителей. В 2022 году в музее на средства президентского гранта была создана постоянная экспозиция «Победа в сердцах поколений». Благоустройство парка концептуально стало её продолжением. В ходе благоустройства в парке отремонтировали пешеходные дорожки, установили наружное освещение, скамейки, провели озеленение, обустроили парковки. На территории разместили боевую технику времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода: 122-мм гаубицу М-30, 85-мм дивизионную пушку Д-44, 100-миллиметровую полевую пушку БС-3, многоцелевой транспортёр-тягач МТ-ЛБ, танк Т-62, бронетранспортёр БРТ-70, боевую машину БРДМ-2.

Мемориал воинам, погибшим в ходе специальной военной операции, открыли в Усть-Куте.

В Усть-Куте в рамках мероприятий по благоустройству создали Мемориал воинам, погибшим в ходе специальной военной операции. Памятное место появилось на аллее воинских захоронений на Новом кладбище в Старом Усть-Куте.Обустройство территории начали в мае 2025 года. То, как будет выглядеть мемориал, выбрали из нескольких дизайн-проектов на оперативном штабе муниципалитета по оказанию помощи мобилизованным и их семьям. В состав штаба входят, в том числе, волонтёры и родные участников специальной военной операции. Мемориальный комплекс представляет собой целостную пространственную композицию, которая включает в себя несколько элементов. Основой является скульптура военнослужащего на фоне мемориальных плит. Все площадки соединены ступенями, поднимающимися к мемориалу. Проект был разработан Иркутским сообществом проектировщиков.

На телевизионной башне в Иркутске появилась архитектурно-художественная подсветка.

Вечером 1 сентября зажглись огни архитектурно-художественной подсветки на иркутской телевизионной башне. Её запуск приурочили к 70-летию с момента принятия решения о строительстве в областном центре телевизионного центра.

Новая подсветка была разработана и установлена за два с половиной месяца. 180-метровый объект украсили 8500 светильников, 12 прожекторов. На высоте от 72 до 88 метров башни расположен современный медиафасад, способный транслировать разные изображения, видеоролики и надписи. Подсветка поддерживает четыре режима работы: вечерний, ночной, праздничный и свободный.

Теперь она будет радовать жителей не только передачей телевидения и радио, но и световыми шоу. Подсветка несомненно украсила вечерний Иркутск. Впервые в стране оборудование функционирует полностью на российском программном обеспечении.

Подобное обновление отлично вписывается в концепцию, которую сегодня реализуется в Иркутске. В прошлом году украсили архитектурной подсветкой 16 фасадов исторических зданий , в этом году она появится ещё на 10. Это создёет в городе уникальную атмосферу. И запуск огней на телебашне — ещё один шаг в этом направлении.

Два панно из мозаики отреставрировали в Ангарске.

Мозаичные панно «Послание в Сибирь» и «Воин-победитель» отреставрировали в Ангарске. Арт-объекты расположены на домах в «квартальской» части города. Реставрацию «Воина-победителя» приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы на панно «Послание в Сибирь» провели из-за её аварийного состояния. Подрядчики помимо реставрационных работ провели очистку панно и укрепление панелей, на которых держатся мозаики.

В эпоху соцреализма в Ангарске были созданы уникальные мозаичные панно, которые по сей день украшают город. Идея создания мозаичных панно принадлежит Виктору Федоровичу Новокшенову. Он предложил ангарским художникам Константину Воеводину, Николаю Горохову, Николаю Терехову, Вадиму Федорину украсить панельные одноликие дома, придать им нарядный облик. Для этого даже был создан специальных цех при электролизном комбинате.

Ни один камень, использованный в работе, не шлифовали и не красили. Камни гармонично вписывались в панно благодаря естественному цвету. Помимо камней, использовали гальку, щебенку, осколки цветного стекла, отходы керамической плитки и кирпича, а также другие неценное сырье, которое строители выбрасывает на свалку. Работа была тяжелой, кропотливой, но ее итог стал впечатляющим!

Если смотреть на панно со стороны ДК «Современник», станет понятно, что все они расположены в исторической хронологии. Начало — декабристский цикл. Он находится на домах по улице 14 декабря, названной так в 1975 году, когда ЮНЕСКО отмечал 150-летие восстания декабристов, предложила увековечить их подвиг в названиях улиц. Вот — стихотворение Пушкина «Во глубине сибирских руд». Далее — жены декабристов, отправляющиеся за мужьями в Сибирь.

Смотрим правее — панно с изображениями победы революции в России и успехами советской власти. А завершает мозаичный рассказ Великая Отечественная война и полет Гагарина в космос. Основные вехи истории нашей страны запечатлены в этих монументальных произведениях, созданных на века. К слову сказать, сейчас в России появилась новая мода. После молодежных граффити на заборах такие картины и панно стали появляться на стенах жилых домов и других строениях. На Западе это называется public art. Корни же сибирского «публичного искусства» — в произведениях советской пропаганды, которые одними из первых украсили хрущевки Ангарска.

Аллею Памяти открыли на площади Декабристов в Иркутске.

Мемориальный комплекс «Аллея Памяти» открыли сегодня, 4 ноября, на площади Декабристов в Иркутске. благоустройство Площади Декабристов проводилось в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Территорию выбрали жители в ходе Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства, организованного Минстроем России. Кроме того, для реализации комплексного проекта благоустройства использовались иные меры господдержки, направленные на создание комфортной среды. Были привлечены федеральные и областные средства, а также средства местного бюджета города Иркутска. Общая стоимость реализации проекта составила 80,4 млн рублей.

На общественной территории восстановили памятник иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга, установили две гранитные стелы с четырьмя бронзовыми барельефами, посвященными военным конфликтам, разместили бронзовую трехфигурную скульптурную композицию «Дед, Отец, Сын», отражающую образы воинов трех поколений.

На площади также обновили покрытие, обустроили пешеходные дорожки, сделали наружное освещение, установили диваны-качели, скамейки, урны и клумбы. В сентябре общественное пространство украсили 14 сизых елей.

В иркутском микрорайоне Солнечном появились «Качели желаний».

Памятник ученым, геологам и золотоискателям открыли в Иркутске.

В парке «Поляна» 17 июля состоялось открытие памятника «Свет искателей». Скульптурная композиция выполнена из меди, памятник посвящен ученым-первопроходцам, геологам и золотоискателям. Скульптурную композицию создали еще в 1981 году, ранее публично она не выставлялась. Памятник передал парку Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов. Монумент символизирует труд ученых, исследователей, искателей, геологов и добытчиков. Открытие приурочили ко Дню металлурга.

Памятник обрел свой дом на территории института, и почти 45 лет его могли видеть только сотрудники. В этом году решили, что пора «Свету искателей» и самому увидеть свет. И вот теперь он разместился в парке «Поляна». Здесь его смогут увидеть и жители, и гости города. Надеемся, это поможет им узнать чуть больше об истории науки нашего края.

В центре композиции расположен стилизованный обелиск логотипа института, символизирующий алмаз. Справа и слева — мужчина и женщина. Художник изобразил их сидящими на глыбах породы, которую извлекли из недр земли. С помощью труда и знаний человека порода перерабатывается в минералы и металлы. Поверхность скульптуры украшена рельефами.

Новую теплую остановку открыли в Ангарске.

Еще одну теплую остановку общественного транспорта открыли в Ангарске. Она расположена в микрорайоне Китой рядом с ДК «Лесник». Помещение оборудовано кондиционером для защиты от летней жары и теплыми полами для обогрева в холодное время года. Установлен электронный монитор, на котором отображается время до прибытия автобусов, есть возможность подключения к wi-fi. Предусмотрено водоотведение, пандусы для маломобильных жителей и пассажиров с колясками. Установлены системы видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализации. Планируется, что до конца года в Ангарске установят еще три теплых остановки. Ранее павильон появился на улице Коминтерна.

В пяти населенных пунктах Приангарья создали муралы в рамках проекта «Музей под открытым небом».

В Иркутской области в четвертый раз реализовали проект «Музей под открытым небом». В этом году муралы появились на фасадах многоквартирных домов в пяти населенных пунктах Приангарья — Ангарске, Свирске, Алзамае Нижнеудинского района, поселке Белореченский Усольского района и селе Мамоны Иркутского района. «Музей под открытым небом» — это арт-проект, в рамках которого здания в разных муниципальных образованиях украшают муралами, объединенными общей тематикой, меняющейся каждый год. В этом году проект посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ещё больше о благоустройстве Сибири читайте в статьях:

— Новые мемориалы и памятники открылись в Сибири в честь 80-летия Победы

— Благоустройство сибирских городов

— Благоустройство сибирских городов (часть 2)

— Благоустройство сибирских городов (часть 3)