«Группа ГАЗ» поставила автобусы компании «Аэроэкспресс»

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«Группа ГАЗ» поставила компании «Аэроэкспресс» восемь низкопольных автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 для работы на экспресс-маршруте.

Автобусы предназначены для использования на маршрутах с высоким пассажиропотоком и рассчитаны на перевозку 108 пассажиров, в салоне 28 посадочных мест.

Автобусы изготовлены в спецкомплектации, учитывающей особенности перевозок пассажиров с объемным багажом. Машины будут эксплуатироваться по маршруту от станции метро «Ховрино» в Москве до терминала «В» аэропорта Шереметьево без остановок. Время в пути составит около 20 минут.

В салоне на накопительной площадке установлены специальные стойки для размещения багажа авиапассажиров. Каждый автобус оснащен дизельным двигателем ЯМЗ-536 экологического класса «Евро-5», оборудованием ГЛОНАСС, автоматической коробкой передач, системой ABS, гидроусилителем руля, системой видеонаблюдения.

Кроме того, салон оборудован кондиционером и Wi-Fi-роутером. Мультиплекс-система в автоматическом режиме отслеживает работу всех основных систем и агрегатов машины с возможностью передачи данных в автопарк.