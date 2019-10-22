«Петрозаводскмаш» ввел в эксплуатацию новый сварочный манипулятор
Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» ввел в эксплуатацию новый сварочный манипулятор, который предназначен для установки в удобное положение изделий под сварку.
Отличительной особенностью оборудования является высокая грузоподъемность — 90 тонн. Оборудование управляется от автоматизированной системы, есть пульт дистанционного управления.
Сварочный манипулятор будет задействован в работах по выполнению кольцевых швов приварки фланца и патрубков к корпусу ГЦН, а также при изготовлении другой серийной продукции. Наряду с имеющимся сварочным манипулятором, использование нового оборудования позволит сократить цикл изготовления выпускаемой продукции, в том числе благодаря параллельному процессу выполнения сварочных операций.
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