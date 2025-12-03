На литейном заводе «Петрозаводскмаш» в Карелии открыли новый участок предварительной механической обработки подвесок и крышек для блоков двигателей.

Инвестиции в новый участок превысили 297 млн рублей, на которые в том числе закупили высокотехнологичное оборудование. На участке площадью 1,7 тыс. кв. м смогут обрабатывать 13,8 тыс. крышек цилиндров и 7 тыс. подвесок для двигателей в год.

С поддержкой Фонда развития промышленности на предприятии реализуется инвестиционный проект «Локализация литейных заготовок для различных дизелей», который предусматривает переход от простых отливок к более сложным формам, увеличение объемов выпуска блоков и крышек цилиндров, втулок. К настоящему моменту завод освоил более 50 номенклатурных позиций сложных конфигураций.

«Уникальное предприятие. Таких литейных заводов, как в Петрозаводске, в России больше нет. Производство работает на всю страну. Здесь реализуется крупный проект с использованием ресурсов Фонда развития промышленности общим объемом 3,8 млрд рублей. Тот факт, что государство приняло решение оказать поддержку проекту завода, свидетельствует о важности его работы, доверии к руководству предприятия и холдинга» — заключил гендиректор предприятия Роман Лобачев и вице-президент АО «Трансмашхолдинг» Евгений Пакерманов.