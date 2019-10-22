Ростех впервые показал «всевидящий» прибор для патрулирования и наблюдения «Совенок»

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Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) на выставке «Интерполитех-2019″ впервые продемонстрировал всепогодный обзорно-наблюдательный прибор „Совенок“, позволяющий управлять техникой и наблюдать за местностью в условиях нулевой видимости.

Уникальный прибор разработан специалистами „Росэлектроники“ на основе технологий, применяющихся в военной авиации. Небольшие габариты и широкий функционал позволяют использовать его для различных целей — охраны объектов, патрулирования водных территорий, мониторинга с помощью беспилотников, а также при задымлении и запылении во время проведения поисково-спасательных работ. Изделие уже вызвало интерес у силовых ведомств и охранных структур.

„Совенок“ разработан входящим в „Росэлектронику“ Центральным научно-исследовательским институтом „Циклон“.

"В состав шаровидного устройства входят тепловизор, встроенная видеокамера с разрешением Full HD, а также гиростабилизированная платформа, которая обеспечивает четкое изображение при движении», — уточнили в госкорпорации.

Благодаря одновременному использованию тепловизионного и оптического канала пользователь получает максимально качественную картинку при самых неблагоприятных погодных условиях — в темноте, при сильном задымлении или в тумане — средняя дальность действия прибора составляет 3 км, с учетом чего в Ростехе называют прибор «всевидящим».

"Совенок" умеет автоматически захватывать и сопровождать движущиеся объекты, что может быть актуально при патрулировании территории, охране правопорядка или на охоте. В настоящее время ведутся работы по внедрению в изделие элементов искусственного интеллекта. «При обнаружении объекта, к примеру животного, „Совенок“ сравнивает его контуры с оцифрованной базой изображений и оповещает оператора», — пояснили в корпорации.

«Габариты „Совенка“ не превышают 13 см в диаметре, масса устройства составляет всего 3 кг, что дает возможность крепить его на корпусе автомобиля или судна при помощи магнита. Устройство передает изображение на экран видеомонитора, планшет или ноутбук и управляется с компьютера», — добавили, а Ростехе. Кроме того, «Совенка» можно напрямую подключить к штатным мультимедийным системам транспортных средств, а управление осуществлять через мобильное приложение.