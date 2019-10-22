Первый этап экспортного проекта «Агрохаб Евразия» реализовали в Подмосковье

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Новый терминально-складской комплекс станет одним из основных элементов транспортного коридора между Россией и КНР, ориентированного на экспорт российской сельскохозяйственной продукции, агрохаб в Наро-Фоминске будет включать оптово-распределительный центр, транспортно-логистический комплекс и индустриальный парк.

Сейчас введен в эксплуатацию мультитемпературный оптово-распределительный центр мощностью 42 тысячи тонн с постом Россельхознадзора и ветеринарной службы, а также реконструированы изотермические склады площадью 30 тысяч квадратных метров. Также построено 16 километров маневровых железнодорожных путей. Совместно с ОАО «РЖД» произведена реконструкция станции Селятино, которая позволила увеличить протяженность выставочных путей для приемки и отправки контейнерных поездов.

Новый механизм в 4 раза сократит сроки доставки товаров на китайский рынок. Традиционный морской маршрут занимает 55-60 дней, агроэкспресс перевезет готовые продукты питания из Московской области в центральный Китай за 12-15 дней. Реализация проекта позволит снизить транспортные расходы и откроет для производителей новые рынки. Благодаря этому Московская область рассчитывает как минимум удвоить объем поставок в Китай и закрепить за Подмосковьем статус ключевого региона-экспортера.

На первом этапе из Подмосковья планируют отправлять два товарных состава в неделю с перспективой увеличения до пяти составов.

«Мы сможем отправлять порядка 1,2 миллионов тонн готового продовольствия в год, в том числе мяса птицы, кондитерских изделий, муки, растительного масла, молочной и прочей готовой пищевой продукции. Реализация проекта будет способствовать развитию экспортного потенциала агропромышленного комплекса. К 2024 году ставим цель нарастить объем зарубежных поставок до 1,7 миллиардов долларов», — рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашение о строительстве нового агрохаба было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019.