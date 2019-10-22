В Татарстане открылся новый мясоперерабатывающий комплекс

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Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Каусар» запустил мясоперерабатывающий комплекс в рамках реализации инвестиционного проекта агрологистического комплекса в Лаишевском районе.

Предприятие выпускает халяльные колбасы, сосиски, паштеты, копченую и вяленую продукцию из мяса утки и др.

В планах производить 300 тонн колбасных изделий в месяц, производить убой 6 тыс. голов птиц в сутки. Также здесь будет создан склад для хранения продукции мощностью 1 тыс. тонн.

На мясоперерабатывающем комплексе создано 40 рабочих мест.

На строительство агрологистического комплекса будет направлено 300 млн рублей.