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Фотофакты

Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

 © ria.ru

Полки лазоревого цвета, розетки у каждого места, откидной столик и душевая кабина — таким новый плацкартный вагон увидел корреспондент РИА Новости.Новый вагон с душем стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи. Ранее компания «Трансмашхолдинг» не показывала не только сам вагон, но и его фотографии, так что корреспонденту РИА Новости удалось увидеть его одним из первых.

 © ria.ru

Как он смог убедиться, стены в вагоне исполнены в бежевых тонах, полки — в лазоревых. У каждого места — индивидуальное освещение и розетка. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство. В туалетной комнате есть душевая кабина.

«Трансмашхолдинг» презентовал новый купейный вагон, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка, в апреле. В сентябре заместитель гендиректора компании по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов рассказал, что первые такие вагоны, как купейные, так и плацкартные, передадут РЖД осенью.

Всего Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) заказала у группы «Трансмашхолдинг» 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Одно- и двухэтажные купейные и плацкартные вагоны должны быть поставлены до 2025 года.
Источник: https://ria.ru/20191022/1560081607.html

РЖД, вагон
  • SergeySeverny SergeySeverny
    23.10.1913:04:54

    красивые вагоны получились!

    #1166895
  • Нет аватара malikszh
    23.10.1913:38:42

    Такого к на в Казахстан точне не придёт) засорят. Стеклу сломает и т. д.

    #1166901
  • Нет аватара Сергей40
    23.10.1915:20:04

    Отсутствие ящика под нижней полкой спокойнее поездку не делает.

    #1166926
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      23.10.1915:51:44

      В поездах уже давно безопасно, а рундук неудобен. В него не лезут стандартные самолётные большие чемоданы; нужно поднимать полку. Ну нафиг.

      #1166934
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