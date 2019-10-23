Вертикальная ферма по выращиванию зеленых культур начала работать на Камчатке

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Вертикальная ферма, способная обеспечивать население зелеными культурами круглый год, введена в эксплуатацию в Петропавловске-Камчатском по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Появление фермы имеет огромное значение для столицы региона. Она позволит круглый год обеспечивать город собственными свежими овощами и зеленью по более низким ценам, чем у привозной продукции. Особенности конструкции фермы защищают культуры от неблагоприятных погодных условий как летом, так и зимой, и гарантируют максимальный урожай. Кроме того, используемая технология позволяет потреблять небольшое количество электроэнергии.

На вертикальной ферме будут выращивать восемь видов культур. Планируется, что в дальнейшем будут открываться собственные точки по розничной продаже на городских ярмарках и в других районах Камчатского края. Предприятие относится к разряду инновационных сельскохозяйственных, так как здесь используются такие технологии, как гидропоника (метод подтопления) и светодиодная подсветка, которые на Камчатке еще не применялись. Вертикальной ферма называется из-за многоярусного размещения насаждений внутри здания.

Ценность данного предприятия в том, что оно дает возможность дальнейшего развития технологий на территории города. Данная технология позволяет без особых затрат выращивать и высаживать различные виды растений, саженцев, кустарников.

В настоящее время администрация Петропавловска-Камчатского занимается оформлением проекта, который будет реализован через механизм муниципально-частного партнерства. Это позволит осуществлять поставку зелени и овощей в учреждения социальной сферы города, школы и детские сады по фиксированной цене.