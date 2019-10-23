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Российские проекты за рубежом

В Казахстане запустили завод по производству тракторов «Кировец»

 © static.365info.kz

Прошла торжественная церемония открытия завода по производству энергонасыщенного трактора «Кировец» на базе Костанайского тракторного завода.

Проектная мощность предприятия — 700 единиц техники в год при постепенном доведении локализации до 50% к 2025 году (изготовление пластиковых элементов интрьера/экстерьера, с 2021 года — рукавов высокого давления, балластных грузов, с 2025 года — кабины, баков, несущей рамы, дисков, карданного вала, противовесов и др.). Общий объем инвестиций в проект, который реализуется в три этапа, составит 7,3 млрд тенге, планируется создание около 500 новых рабочих мест на производстве и 700 — в смежных отраслях.

Генеральный директор АО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ) и президент ассоциации казахстанского автобизнеса подписали соглашение о вхождении АО «ПТЗ» в уставный капитал Костанайского тракторного завода.

Открытие в Казахстане современного производства энергоэффективных тракторов «Кировец» отвечает стратегии развития отечественного машиностроения. Старт данного проекта позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места, производить трактора для сельского хозяйства и сферы ЖКХ, увеличить локализацию и развить смежные отрасли промышленности.
Источник: https://365info.kz/2019/10/askar-ma...roizvedennogo-v-kazahstane-traktora

Российские проекты за рубежом, «Кировец»
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    23.10.1918:08:47

    Вот это добрая новость!    

    #1166974
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    23.10.1918:32:25

    Это все отлично и правильно, но текст статьи написан от лица жителей Казахстана, поэтому его нужно отредактировать.

    #1166985
  • Нет аватара termometrix
    23.10.1923:17:27

    +++ Нам нужны серьезно растущие и перспективные трудовые резервы Центральной Азии для углубления уровня разделения труда нашей общей экономики!Реинудстриализация ЦА на основе российского оборудования для выпуска наших лучших товаров,вот что нужно.Население Центральной Азии это еще одна Великобритания,причем трудоспособное население там будет расти еще долго.Не надо отдавать этот наш стратегический регион только китайцам и евентуально туркам.

    Плюс конечно!

    Просватривается тайно переговорный талант Глазьева.После подписания ЗСТ с Сингапуром,"финансовой жемчужиной Азии"…   

    Решением Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2019 года новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Российской Федерации назначен Сергей Глазьев. В его компетенцию войдут вопросы развития интеграции, макроэкономики и статистики Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    http://www.eura...-10-2019-1.aspx

    Отредактировано: termometrix~23:24 23.10.19
    #1167034
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