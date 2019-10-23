В Казахстане запустили завод по производству тракторов «Кировец»

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Прошла торжественная церемония открытия завода по производству энергонасыщенного трактора «Кировец» на базе Костанайского тракторного завода.

Проектная мощность предприятия — 700 единиц техники в год при постепенном доведении локализации до 50% к 2025 году (изготовление пластиковых элементов интрьера/экстерьера, с 2021 года — рукавов высокого давления, балластных грузов, с 2025 года — кабины, баков, несущей рамы, дисков, карданного вала, противовесов и др.). Общий объем инвестиций в проект, который реализуется в три этапа, составит 7,3 млрд тенге, планируется создание около 500 новых рабочих мест на производстве и 700 — в смежных отраслях.

Генеральный директор АО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ) и президент ассоциации казахстанского автобизнеса подписали соглашение о вхождении АО «ПТЗ» в уставный капитал Костанайского тракторного завода.

Открытие в Казахстане современного производства энергоэффективных тракторов «Кировец» отвечает стратегии развития отечественного машиностроения. Старт данного проекта позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места, производить трактора для сельского хозяйства и сферы ЖКХ, увеличить локализацию и развить смежные отрасли промышленности.